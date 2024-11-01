edición general
17 meneos
27 clics
Ayuso bendice la universidad de los ‘kikos’, vetada en cuatro ciudades

Ayuso bendice la universidad de los ‘kikos’, vetada en cuatro ciudades

Madrid acoge el campus de la UCAM y el COE tras 13 años de rechazos en cuatro ciudades y una vía legal que esquiva controles. Durante más de una década, el proyecto universitario impulsado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y el Comité Olímpico Español (COE) vagó por España como una caravana sin tierra prometida. Alicante, León, Málaga y Alcorcón cerraron la puerta —por razones técnicas, políticas o directamente por desconfianza— a una iniciativa que aspiraba a crear una universidad privada ligada al deporte de élite y al ideario del movimiento neocatecumenal, los llamados ‘kikos’. Madrid, bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, no solo la ha abierto: la ha bendecido.

| etiquetas: ayuso , universidad , kikos
14 3 0 K 112 Madriléame
4 comentarios
14 3 0 K 112 Madriléame
Cuñado #4 Cuñado *
Una tipa que vive amancebada, en pecado mortal, apoyando a los kikos... y viceversa :tinfoil:

Hay que ser muy inocente para creer que, en ambos casos, existe algún interés en cualquiera de sus actos más allá del económico.
3 K 54
#1 eqas
Espero que no salga adelante.
1 K 30
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 A Ayuso le gustan mucho las sectas.
0 K 10
makinavaja #3 makinavaja
#2 Sobre todo las que le permiten llevar el nivel de vida que tiene.... :troll: :troll: :troll: :troll:
1 K 21

menéame