El Ayuntamiento de Córdoba busca servicio meteorológico propio entre críticas a la Aemet por falta de previsión

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que va a contratar un servicio meteorológico propio para contar con una previsión más aproximada a la realidad local y, sobre todo, para poder trabajar con antelación en sus servicios de emergencia de manera que puedan afrontar situaciones de peligro para la población. Esta decisión se ha tomado tras el episodio de lluvias asociadas a la borrasca Claudia, que el sábado descargó 74 litros por metro cuadrado en la capital e inundó varias zonas.

