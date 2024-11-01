Los autónomos claman contra la subida de cuotas planteada por el Gobierno: "La gente en el umbral del SMI no puede pagar esto"

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) critica que en 2026 las personas que declaren rendimientos de hasta 670 euros tengan que pagar más de un 32% de sus ingresos. La propuesta de Seguridad Social cuenta con el rechazo de los partidos de la oposición y también con el de Sumar. Los sindicatos piden avanzar en la protección de los autónomos con menos ingresos.
| etiquetas: subida , cuotas , autónomos
Dado que hay una pensión mínima, la cuestión es de si los pagos a la SS tendrían que cubrir esa pensión mínima (como ocurre con las cotizaciones generales), o los autónomos con bajos ingresos tendrían que tener eso subvencionado.
Sería una subvención bastante razonable, si no fuera por la cantidad de fraude que hay, con autónomos que ocultan ingresos reales.
Lo que me gustaria es que controlen a las grandes empresas como Petronor o Iberdrola y todas las del IBEX 35 que son las que más defraudan, mucho más que un autonomo.
Por ejemplo no hace tanto tiempo Petronor pago 0€ de impuesto de actividades economicas.
Una región región, riquísima que solo paga cada año unos 20 millones de euros para regiones desiguales. El 5% del fondo de compensación regional que es de tan solo 400 millones de euros al año. Para cumplir la constitución. El grueso de fondos de regiones pobres viene por otro lado.
Si le añadimos su ultra financiación y el pago de sus elevadas pensiones nos sale que España le está pagando muy bien a una región que ya es rica de por si
No es que no pongan un duro, es que ponemos el resto
Privilegiados con paguitas
Si mañana el País Vasco se independizara de España no solo está no lo notaría si no aún acabaría ahorrando dinero
???? 1. El País Vasco sí paga impuestos
Las diputaciones forales (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba) recaudan todos los impuestos estatales —IRPF, IVA, Sociedades, etc.— y luego transfieren una parte al Estado llamada “Cupo”, que compensa los servicios que el Estado presta (Defensa, Relaciones Exteriores, etc.).
El sistema se llama Concierto Económico Vasco y está reconocido en la Constitución (Disposición Adicional 1ª).… » ver todo el comentario
Ni caso a la gente que no quiere aumentar sus conocimientos.
www.meneame.net/m/actualidad/cuanto-subirian-cuotas-autonomos-claves-p