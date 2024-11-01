edición general
10 meneos
22 clics
Los autónomos claman contra la subida de cuotas planteada por el Gobierno: "La gente en el umbral del SMI no puede pagar esto"

Los autónomos claman contra la subida de cuotas planteada por el Gobierno: "La gente en el umbral del SMI no puede pagar esto"

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) critica que en 2026 las personas que declaren rendimientos de hasta 670 euros tengan que pagar más de un 32% de sus ingresos. La propuesta de Seguridad Social cuenta con el rechazo de los partidos de la oposición y también con el de Sumar. Los sindicatos piden avanzar en la protección de los autónomos con menos ingresos.

| etiquetas: subida , cuotas , autónomos
9 1 0 K 85 actualidad
11 comentarios
9 1 0 K 85 actualidad
#1 listillo
Pagar en función de lo que se factura, ni mas ni menos.
2 K 34
powernergia #2 powernergia
#1 El tema es que el pago también está relacionado con la pensión, que es el objeto último de los pagos a la SS.

Dado que hay una pensión mínima, la cuestión es de si los pagos a la SS tendrían que cubrir esa pensión mínima (como ocurre con las cotizaciones generales), o los autónomos con bajos ingresos tendrían que tener eso subvencionado.

Sería una subvención bastante razonable, si no fuera por la cantidad de fraude que hay, con autónomos que ocultan ingresos reales.
3 K 35
Gry #3 Gry
#1 Entonces también tienes que ajustar los beneficios, por ejemplo la cotización para la pensión o la protección por desempleo, a lo que se pague.
0 K 15
Peka #4 Peka
#1 El problema es que muchos autonomos tienen facturación en B. No se en el resto de sitios, pero en Euskadi existe el TicketBai, para el control de la facturación.

Lo que me gustaria es que controlen a las grandes empresas como Petronor o Iberdrola y todas las del IBEX 35 que son las que más defraudan, mucho más que un autonomo.

Por ejemplo no hace tanto tiempo Petronor pago 0€ de impuesto de actividades economicas.
0 K 13
#6 Somozano
#4 Todo el País Vasco es un inmenso fraude que no paga impuestos
Una región región, riquísima que solo paga cada año unos 20 millones de euros para regiones desiguales. El 5% del fondo de compensación regional que es de tan solo 400 millones de euros al año. Para cumplir la constitución. El grueso de fondos de regiones pobres viene por otro lado.
Si le añadimos su ultra financiación y el pago de sus elevadas pensiones nos sale que España le está pagando muy bien a una región que ya es rica de por si
No es que no pongan un duro, es que ponemos el resto
Privilegiados con paguitas
Si mañana el País Vasco se independizara de España no solo está no lo notaría si no aún acabaría ahorrando dinero
2 K -19
Peka #8 Peka
#6 Hola octubre de 2025, ¿cuantas cuentas llevas baneadas?


???? 1. El País Vasco sí paga impuestos

Las diputaciones forales (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba) recaudan todos los impuestos estatales —IRPF, IVA, Sociedades, etc.— y luego transfieren una parte al Estado llamada “Cupo”, que compensa los servicios que el Estado presta (Defensa, Relaciones Exteriores, etc.).

{0x1f449} El sistema se llama Concierto Económico Vasco y está reconocido en la Constitución (Disposición Adicional 1ª).…   » ver todo el comentario
2 K 34
D303 #10 D303
#8 Es que Euskadi nos roba :-D
Ni caso a la gente que no quiere aumentar sus conocimientos.
0 K 9
#7 pirat
#4 Ya está implantándose en el resto un sistema de facturación común, que envías directamente a hacienda como un e-correo y luego no puedes "deshacer"...
0 K 8
Derko_89 #9 Derko_89
#4 Te presento a VERIFACTU , de obligada implementación a los autónomos a partir de julio de 2026
0 K 10
D303 #11 D303
#9 Y para las empresas desde el 1 de enero de 2026 pero lo más probable que la vuelta a retrasar ya que el sistema de facturación gratuito para pequeña empresa todavía no funciona fino
0 K 9
Thornton #5 Thornton
Relacionada: ¿Cuánto subirían las cuotas de los autónomos?

www.meneame.net/m/actualidad/cuanto-subirian-cuotas-autonomos-claves-p
0 K 19

menéame