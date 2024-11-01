Los autónomos claman contra la subida de cuotas planteada por el Gobierno: "La gente en el umbral del SMI no puede pagar esto"

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) critica que en 2026 las personas que declaren rendimientos de hasta 670 euros tengan que pagar más de un 32% de sus ingresos. La propuesta de Seguridad Social cuenta con el rechazo de los partidos de la oposición y también con el de Sumar. Los sindicatos piden avanzar en la protección de los autónomos con menos ingresos.