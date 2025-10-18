El automóvil europeo, ante el riesgo de una nueva crisis de los 'microchips'

China ha limitado la exportación de semiconductores después de que Países Bajos interviniese Nexperia, una empresa local, pero bajo control chino. 'Solo hay existencias para unas semanas', avisan los fabricantes.
| etiquetas: automóvil , coches , fabricantes , ue , nexperia
¿Respuesta de china que podria ser la de cualquier empresa? Los europeos no sois de fiar y se os tratara como se trata a quien no es de fiar.
Y el que se hizo famoso con la frase: "exprópiese" era el presunto comunista.
Van más al grano y explican mejor las cosas que los de El Mundo.
Jaque mate de China, han logrado ganar la guerra sin un solo disparo.