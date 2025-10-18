edición general
El automóvil europeo, ante el riesgo de una nueva crisis de los 'microchips'

China ha limitado la exportación de semiconductores después de que Países Bajos interviniese Nexperia, una empresa local, pero bajo control chino. 'Solo hay existencias para unas semanas', avisan los fabricantes.

Laro__ #4 Laro__
Hay que remontarse a los orígenes de la pelea, cuando los Paises Bajos expropian a la sucursal de Nexperia en Holanda. Esta China nunca da el primer golpe, pero los devuelve todos.
ElBeaver #10 ElBeaver
#4 Ah, entonces, ¿con China debemos arrodillarnos y convertirnos en sus vasallos, verdad? :troll:
johel #3 johel *
Basicamente; Europa le vendio la empresa a los chinos tras años de revisar la viabilidad del acuerdo, china cumplio, genero trabajo, pusto dinero... y ahora europa se la expropiado porque usa se lo ha pedido.
¿Respuesta de china que podria ser la de cualquier empresa? Los europeos no sois de fiar y se os tratara como se trata a quien no es de fiar.
ElBeaver #9 ElBeaver
#3 no, 200 millones que nadie sabe donde están
johel #13 johel
#9 Se han subido multiples noticias a este respecto.
www.meneame.net/search?q=Nexperia
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Pues nada, a buscar chips de lavadora. xD
reivaj01 #8 reivaj01
#7 y de las vacunas.
ElBeaver #12 ElBeaver
#8 con 5g y microchip
woody_alien #14 woody_alien
#8 Y de los chemtrails.
#6 z1018
El mercado el que tengo aquí colgado.

Y el que se hizo famoso con la frase: "exprópiese" era el presunto comunista.
Gry #1 Gry
La misma noticia en el Financial Times: www.ft.com/content/91304da5-6537-4f80-955a-6cb1df05cbc8

Van más al grano y explican mejor las cosas que los de El Mundo.
ChatGPT #2 ChatGPT
la culpa, siempre de otro xD
Yepyop #5 Yepyop
China no solo restringe la exportación de tierras raras, sino también los equipos de refinación de tierras, según la nueva regulación china, TSMC debe obtener la aprobación de China antes de vender chips a Estados Unidos.
Jaque mate de China, han logrado ganar la guerra sin un solo disparo.
ElBeaver #11 ElBeaver
#5 muy simplista lo tuyo además de un bulo
