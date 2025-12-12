edición general
3 meneos
6 clics
Aumentan los restaurantes que cobran por cancelar las reservas o no acudir: “El castigo puede superar los 100 € o el precio del menú”

Aumentan los restaurantes que cobran por cancelar las reservas o no acudir: “El castigo puede superar los 100 € o el precio del menú”

Cobrar a los consumidores por cancelar la reserva en un restaurante es una práctica abusiva al imponer una penalización por un servicio que no han recibido, advierte la asociación de consumidores Facua. Reconoce que han aumentado los restaurantes que están incluyendo en sus condiciones de reserva cláusulas que penalizan a los clientes si no se presentan a la hora acordada o si cancelan con poca antelación. Estas penalizaciones suelen consistir en una cantidad de dinero fija, que puede aplicarse por comensal o por el total de la reserva, y en al

| etiquetas: restaurantes , cobran , cancelar , reservas , no acudir
2 1 0 K 27 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 27 actualidad
javierchiclana #1 javierchiclana *
El precio del menú completo es abusivo pero sí veo lógico tener una penalización. En un lugar con pocas mesas haces un "roto" en la caja.
0 K 19
pingON #6 pingON
#1 #2 #3 #4 #5
¿Sería una solución que cada comensal pagase su comanda por adelantado?, es decir elige los platos con antelación y los paga, así se reserva el sitio y la ración, como compromiso de asistencia y garantía para el restaurante.

Esto sería parecido cualquier compra que hacemos online ... ¿cómo lo véis?
0 K 16
#2 josiahallen
Aunque sea razonable (por un coste bajo), no sé cómo piensan cobrarlo.
0 K 6
anonimo115 #3 anonimo115
#2 imagino que con una fianza para la reserva
0 K 10
manzitor #5 manzitor
#3 Eso sería lo lógico, como en un hotel. Hay un perjuicio claro por lo tanto veo justa una compensación.
0 K 12
#4 Hoypuedeserungrandia
#2 Lo están haciendo, tienes que hacer una transferencia, tanto dinero por comensal ,si no te presentas lo pierdes.
0 K 7

menéame