Aumentan los restaurantes que cobran por cancelar las reservas o no acudir: “El castigo puede superar los 100 € o el precio del menú”

Cobrar a los consumidores por cancelar la reserva en un restaurante es una práctica abusiva al imponer una penalización por un servicio que no han recibido, advierte la asociación de consumidores Facua. Reconoce que han aumentado los restaurantes que están incluyendo en sus condiciones de reserva cláusulas que penalizan a los clientes si no se presentan a la hora acordada o si cancelan con poca antelación. Estas penalizaciones suelen consistir en una cantidad de dinero fija, que puede aplicarse por comensal o por el total de la reserva, y en al