El auge de Vox en Aragón amenaza a la inmigración integrada en comarcas despobladas: "Le dan vida al pueblo"

Burbáguena se ha librado por los pelos de engrosar la lista de las decenas de municipios cuya supervivencia amenaza la despoblación en una provincia como la de Teruel. En este pueblo de la comarca del Jiloca, a poco más de una hora en coche de Zaragoza y a diez minutos de Calamocha, hay hoy una escuela infantil, un autobús escolar, una farmacia, un médico, un bar, mano de obra para la economía local y lo más insólito por estos lares: niños que juegan en la plaza por las tardes. La clave (...)