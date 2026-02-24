edición general
La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio oral a Mónica Oltra en contra del criterio del juez instructor

El tribunal señala que el instructor “no puede negar a las acusaciones” la apertura del juicio oral “si existe probabilidad” de una conducta delictiva.

Porque ha dicho lo que TÚ quieres.
Menudo circo de justicia que tenemos.
¿Porque no han dicho lo que tú quieres?
No, por que hay jueces que son auténticos payasos.
En El Diario se puede leer esto:

El auto de la Audiencia de Valencia indica que el instructor "no puede negar a las acusaciones", que ejercen varias marcas de la extrema derecha, la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valorada "razonablemente" como delictiva.

La resolución, cuya ponente ha sido la magistrada Clara Bayarri, cierra el limbo en el que se encontraba Oltra, tras la resistencia
