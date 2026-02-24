edición general
La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra

El Juzgado de Instrucción 15 de València rechazó el pasado 19 de diciembre los recursos de reforma presentados por las acusaciones populares, el partido Vox y la asociación Gobierna-te, y ratificó el archivo de la causa contra la exvicepresidenta y exconsellera Mónica Oltra. La decisión abocó a la causa a depender de nuevo de la decisión que adopte la sección cuarta de la Audiencia de València, que ya revocó los archivos anteriores decididos por el titular del Juzgado de Instrucción 15 de València.

| etiquetas: justicia , españa , oltra , ultraderecha , valencia
14 comentarios
Tkachenko #1 Tkachenko
Increíble :palm: :palm: :ffu: :ffu:
3 K 72
Free_palestine #2 Free_palestine
#1 esta es la judicatura española, ya lo dijo el enano con voz de pito: todo atado y bien atado :wall:
3 K 72
Barney_77 #5 Barney_77
#2 #1 A lo mejor es que todo el mundo tiene derecho a recurrir y a que se le acepten o no sin depender de la ideología.
2 K 47
Tkachenko #6 Tkachenko
#5 claro, claro
0 K 20
Barney_77 #7 Barney_77 *
#6 ¿De verdad estás diciendo que han aceptado el recurso únicamente porque nazis? Si hubieran rechazado el recurso no dirías que lo han rechazado porque izquierdas, dirías que es justicia y esas cosas.
1 K 37
Tkachenko #9 Tkachenko *
#7 exáctamente, por lo que comenta #2 . Es más que evidente

Si te lées la noticia verás que era la segunda vez que se sobreseía:
Tanto el juez como el fiscal del caso consideran que "los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna; pero es que, además, no existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes". Y por tanto, añade, "estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados".
0 K 20
Barney_77 #11 Barney_77
#9 Que si, que la justicia es justa cuando resuelven lo que tú quieres y si no es facha, franco pantanos fascista. Sois de una ternura y simpleza...
0 K 20
Tkachenko #12 Tkachenko
#11 no me hagas perder el tiempo, "nostálgico".
0 K 20
Barney_77 #14 Barney_77
#12 ¿Que quieres decir con nostálgico?
0 K 20
#3 concentrado
Un clásico cuando huele a elecciones. Una vez pasan las elecciones se archiva todo. Qué país.
1 K 40
Desideratum #13 Desideratum
En El Diario se puede leer esto:

""El auto de la Audiencia de Valencia indica que el instructor “no puede negar a las acusaciones”, que ejercen varias marcas de la extrema derecha, la apertura del juicio oral “si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta” valorada “razonablemente” como delictiva.

La resolución, cuya ponente ha sido la magistrada Clara Bayarri, cierra el limbo en el que se encontraba Oltra, tras la resistencia…   » ver todo el comentario
0 K 19
#4 beltraneja
Deben de tener miedo a Compromis para las próximas elecciones, si no de qué.
0 K 7
strike5000 #8 strike5000
#4 Un juez toma una decisión: archivar una causa. Una sección de un tribunal superior (seguramente compuesta por varios jueces) adopta la decisión contraria: que se abran diligencias. ¿Por qué una decisión, la segunda, estaría motivada por la política y la primera no?
0 K 10
#10 beltraneja
#8 Si hubiera algo, que se pudiera demostrar, no se estaría alargando tanto la cosa. Todo lo que demore la sentencia no está buscando justicia, busca otra cosa.
1 K 27

