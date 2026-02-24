La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra

El Juzgado de Instrucción 15 de València rechazó el pasado 19 de diciembre los recursos de reforma presentados por las acusaciones populares, el partido Vox y la asociación Gobierna-te, y ratificó el archivo de la causa contra la exvicepresidenta y exconsellera Mónica Oltra. La decisión abocó a la causa a depender de nuevo de la decisión que adopte la sección cuarta de la Audiencia de València, que ya revocó los archivos anteriores decididos por el titular del Juzgado de Instrucción 15 de València.
| etiquetas: justicia , españa , oltra , ultraderecha , valencia
Si te lées la noticia verás que era la segunda vez que se sobreseía:
Tanto el juez como el fiscal del caso consideran que "los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna; pero es que, además, no existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes". Y por tanto, añade, "estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados".
""El auto de la Audiencia de Valencia indica que el instructor “no puede negar a las acusaciones”, que ejercen varias marcas de la extrema derecha, la apertura del juicio oral “si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta” valorada “razonablemente” como delictiva.
La resolución, cuya ponente ha sido la magistrada Clara Bayarri, cierra el limbo en el que se encontraba Oltra, tras la resistencia… » ver todo el comentario