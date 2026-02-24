La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra

El Juzgado de Instrucción 15 de València rechazó el pasado 19 de diciembre los recursos de reforma presentados por las acusaciones populares, el partido Vox y la asociación Gobierna-te, y ratificó el archivo de la causa contra la exvicepresidenta y exconsellera Mónica Oltra. La decisión abocó a la causa a depender de nuevo de la decisión que adopte la sección cuarta de la Audiencia de València, que ya revocó los archivos anteriores decididos por el titular del Juzgado de Instrucción 15 de València.