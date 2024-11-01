La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN) ha reclamado al PSOE que le informe de los pagos en metálico efectuados entre los años 2017 y 2024, así como que le entregue los justificantes, en el marco de sus pesquisas sobre los efectuados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.