edición general
7 meneos
11 clics
La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN) ha reclamado al PSOE que le informe de los pagos en metálico efectuados entre los años 2017 y 2024, así como que le entregue los justificantes, en el marco de sus pesquisas sobre los efectuados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

| etiquetas: audiencia nacional. pagos , metálico , psoe
6 1 0 K 66 actualidad
12 comentarios
6 1 0 K 66 actualidad
Comentarios destacados:      
Supercinexin #7 Supercinexin
Según una providencia de este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press

Pues habrá que investigar quién ha filtrado esa "providencia", un delito gravísimo y altamente punible como todos sabemos.

Es curioso lo rápido que alcanza las cabeceras de los medios cualquier petición de un juez al PSOE, cualquier pequeña pesquisa de cualquier investigación en curso... y lo lento que va todo cuando se investiga al PPartido con más condenas firmes por corruPPción de Europa entera, y los resultados en forma de deshabilitación instantánea de fiscales, jueces y quien sea que esté juzgando a esos hijos de puta, sus novios, o cualquiera de su entorno pútrido y corrupto.
6 K 94
Battlestar #10 Battlestar
MMMM, a ver, que los soliciten, faltaría más, y para facilitarlo todo si la tienen que la aporten.

Pero no olvidemos que si hay cualquier irregularidad la acusación tendrá que demostrar que la ha habido, la ausencia de justificación no constituye prueba en tu contra. Ellos tienen que demostrar que NO está justificado, no yo demostrar que si está justificado.
2 K 39
Supercinexin #12 Supercinexin
#10 Estoy viendo ahora mismo Telediario 1 TVE y es flipante: "los investigadores creen que podrían haber pagos en efectivo" (no demuestran en ningún momento que haya habido pago alguno); "los investigadores añaden que Ábalos y Cerdán podrían haber tenido dinero negro de negocios desconocidos" (ni demuestran, ni tampoco aportan prueba alguna de qué podrían haber sido dichos negocios o dónde) "y podrían haber usado su salario del PSOE para blanquear dicho dinero".

O sea, un poli inventándose un caso, con cero pruebas, demostrando nada, sin nada que enseñar que demuestre que todas las acusaciones son ciertas. Pero, como siempre, a todo color en todos los telediarios.
0 K 17
RegiVengalil #1 RegiVengalil
Fascistas!! Fascistas!!! Eso de pagar en sobre sólo lo hace el PP

Bueno, y el PSOE pero nada de corrupción, eh??? Todo legal

xD
6 K 18
oceanon3d #2 oceanon3d *
#1 ¿Tú has leído la noticia?... No acusa al PSOE de nada ... al contrario; lo expresa de forma clara en su auto el juez y lo presupone como presunto perjudicado.

Lo que investiga es si Cerdan, Abalos y demás les colaron ( robaron a su partido) factura falsas para blanquear capitales.
10 K 129
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
#1 Esto es dinero en A que el Psoe pagaba en efectivo a sus miembros por eso pide los recibos, los sobres del PP eran pagos en negro que empresarios hacían al partido a cambio de licitaciones y después el tesorero repartía, pero era todo en B y asociado a corrupción


Pequeña gran diferencia, pero tú sigue en tu mundo
1 K 11
jonolulu #6 jonolulu
#1 ¿Estás bien?
2 K 45
#8 Breogan_Urbano
#1 Al PSOE le piden la relación de pagos en metálico de tickets de gastos, que están registrados como tal en la contabilidad. Lo mismo que piden a cualquier empresa cuando le cae inspección. Está por ver qué encuentran.

Pero tú confundes eso con los sobresueldos en dinero negro del PP,

¿Para que hablas si no tienes ni el mínimo conocimiento? Siempre hablan de mierda los que tienen el culo más cagado. Poner “eh?” al final te servirá con tu cuñado después de una botella de vino pero puestos a debatir es mejor evitar gente como tú.
0 K 6
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo *
Juraria que por ley se tienen que guardar los datos financieros 5-6 años. Dudo que el PSOE pueda presentar nada de 2017.

CC #1 Estas respondiendo a un Octubre 2025...
0 K 13
Sinfonico #11 Sinfonico *
#1 Di que sí,leer antes de comentar es de cobardes , sobre todo cuando eres tú mismo quien envía la noticia :troll:
0 K 14
JuanCarVen #3 JuanCarVen
Que bueno sería si la justicia no fuera tuerta del ojo extremo derecho.
1 K 17
denocinha #4 denocinha
Esto va a ser un festival
0 K 13

menéame