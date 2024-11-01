La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN) ha reclamado al PSOE que le informe de los pagos en metálico efectuados entre los años 2017 y 2024, así como que le entregue los justificantes, en el marco de sus pesquisas sobre los efectuados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Pues habrá que investigar quién ha filtrado esa "providencia", un delito gravísimo y altamente punible como todos sabemos.
Es curioso lo rápido que alcanza las cabeceras de los medios cualquier petición de un juez al PSOE, cualquier pequeña pesquisa de cualquier investigación en curso... y lo lento que va todo cuando se investiga al PPartido con más condenas firmes por corruPPción de Europa entera, y los resultados en forma de deshabilitación instantánea de fiscales, jueces y quien sea que esté juzgando a esos hijos de puta, sus novios, o cualquiera de su entorno pútrido y corrupto.
Pero no olvidemos que si hay cualquier irregularidad la acusación tendrá que demostrar que la ha habido, la ausencia de justificación no constituye prueba en tu contra. Ellos tienen que demostrar que NO está justificado, no yo demostrar que si está justificado.
O sea, un poli inventándose un caso, con cero pruebas, demostrando nada, sin nada que enseñar que demuestre que todas las acusaciones son ciertas. Pero, como siempre, a todo color en todos los telediarios.
Bueno, y el PSOE pero nada de corrupción, eh??? Todo legal
Lo que investiga es si Cerdan, Abalos y demás les colaron ( robaron a su partido) factura falsas para blanquear capitales.
Pequeña gran diferencia, pero tú sigue en tu mundo
Pero tú confundes eso con los sobresueldos en dinero negro del PP,
¿Para que hablas si no tienes ni el mínimo conocimiento? Siempre hablan de mierda los que tienen el culo más cagado. Poner “eh?” al final te servirá con tu cuñado después de una botella de vino pero puestos a debatir es mejor evitar gente como tú.
CC #1 Estas respondiendo a un Octubre 2025...