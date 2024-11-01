La Audiencia de Madrid absuelve a Echenique y no ve delito de odio en su tuit sobre deportar a curas pederastas

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto exdiputado de Podemos Pablo Echenique al no ver delito de odio en el tuit sobre “deportar” a sacerdotes pederastas por el que Abogados Cristianos le reclamaba un año de cárcel, multa e inhabilitación. Los jueces consideran que su mensaje fue una respuesta irónica a unas declaraciones sobre inmigración y concluyen que no existió intención de incitar al odio ni que los sacerdotes constituyan un colectivo vulnerable. La sentencia no es firme.