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La Audiencia de Madrid absuelve a Echenique y no ve delito de odio en su tuit sobre deportar a curas pederastas

La Audiencia de Madrid absuelve a Echenique y no ve delito de odio en su tuit sobre deportar a curas pederastas

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto exdiputado de Podemos Pablo Echenique al no ver delito de odio en el tuit sobre “deportar” a sacerdotes pederastas por el que Abogados Cristianos le reclamaba un año de cárcel, multa e inhabilitación. Los jueces consideran que su mensaje fue una respuesta irónica a unas declaraciones sobre inmigración y concluyen que no existió intención de incitar al odio ni que los sacerdotes constituyan un colectivo vulnerable. La sentencia no es firme.

| etiquetas: echenique , absuelto , curas , pederastas
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7 comentarios
15 3 0 K 117 actualidad
oceanon3d #2 oceanon3d *
Abogados Cristianos esta cometiendo abuso procesal muy descarado ... y eso es punible legalmente.

Pero lo mejor seria que el gobierno quitara, de una puta vez, del código penal esa mierda de "ofensa religiosa" ... muerto el perro se acaba la rabia ... que se dediquen a darse por culo entre ellos en vez de a la sociedad y al sistema.
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#6 Suleiman
#2 Es lo que he comentado más de una vez. Estos seres de luz lo que hacen es saturar los juzgados y provocan que el resto de mortales tengamos retrasos en las citas y resoluciones.
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#1 omega7767
ahora los Abogados Cristianos tendrán tiempo de denunciar a los herejes que mancillaron el honor del Papa
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#3 sliana
#1 jajaja, ni con tus huevos
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Cosas que nunca harán: poner la otra mejilla, rezar para que los "infieles" dejen de "ofender sus creencias".

Cualquiera diría que no creen en el mensaje de su mesías, ni tan siquiera en la eficiencia de los hechizos para conseguir la ayuda de su dios.
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#4 Eukherio
Creo que ya todos conocemos la película. Ahora apelarán con la esperanza de que salga algún juez de la obra dispuesto a mojarse.
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#7 Bravok1
Seguro que IDA, Fachascal y Frijolito estan superindignados, ellos son mucho de arrastrarse ante el mayor pedófilo y asesino de niñas de los EEUU y presidente del país Donald Epstein Trump.
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menéame