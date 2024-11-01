La Audiencia de Madrid absuelve a Echenique y no ve delito de odio en su tuit sobre deportar a curas pederastas

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto exdiputado de Podemos Pablo Echenique al no ver delito de odio en el tuit sobre “deportar” a sacerdotes pederastas por el que Abogados Cristianos le reclamaba un año de cárcel, multa e inhabilitación. Los jueces consideran que su mensaje fue una respuesta irónica a unas declaraciones sobre inmigración y concluyen que no existió intención de incitar al odio ni que los sacerdotes constituyan un colectivo vulnerable. La sentencia no es firme.
| etiquetas: echenique , absuelto , curas , pederastas
Pero lo mejor seria que el gobierno quitara, de una puta vez, del código penal esa mierda de "ofensa religiosa" ... muerto el perro se acaba la rabia ... que se dediquen a darse por culo entre ellos en vez de a la sociedad y al sistema.
Cualquiera diría que no creen en el mensaje de su mesías, ni tan siquiera en la eficiencia de los hechizos para conseguir la ayuda de su dios.