La Audiencia corrige al juez Peinado y desimputa al delegado del Gobierno en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la investigación contra Begoña Gómez, y ha ordenado desimputar a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. El tribunal concluye que no se ha proporcionado “el más mínimo indicio de [su] participación” en un supuesto delito de malversación derivado de la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

#2 DenisseJoel
Espera, ¿un juez imputa a una persona sin ningún indicio en su contra, y no hay consecuencias para él?
#6 angar300
#2 Ojo, el juez se llama Peinado, por eso no hay consecuencias.
#1 Leon_Bocanegra
Que esperpento, y vengo de una noticia donde está un tal @juanjolo diciéndome que España es una dictadura.
Si España fuera una dictadura el tal Peinado estaría colgando de la cruz del valle de los caidos
#3 Hoypuedeserungrandia
Al final el señor juez terminara diciendo que no hay prueba ninguna para acusar a nadie, pero mientras tanto el ruido mediático a conseguido perjudicar y mucho al gobierno. ¿ No se le pueden pedir cuentas a este juez ?
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Encima el cabrón está pringado con lo de la V16.
#4 Eukherio *
Con Peinado todo suena a deja vu: la caga, lo corrigen, vuelve a cagarla, vuelven a corregirlo. ¿Cuántos "no ha aportado ningún indicio" se puede permitir un juez?
#7 angar300
La lógica de peinado: si no hay nada, es porque seguramente lo ha borrado, lo que indica que es culpable: seguro, seguro.
