La Audiencia corrige al juez Peinado y desimputa al delegado del Gobierno en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la investigación contra Begoña Gómez, y ha ordenado desimputar a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. El tribunal concluye que no se ha proporcionado “el más mínimo indicio de [su] participación” en un supuesto delito de malversación derivado de la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno.