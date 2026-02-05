·
La Audiencia absuelve a López Madrid por la supuesta contratación de Villarejo para hostigar a la doctora Pinto
El tribunal concluye que no se ha probado que hubiera pagos al comisario.
etiquetas
lópez pinto
absolución
villarejo
doctora pinto
#1
elgranpilaf
Balla, no me lo esperava
7
K
103
#8
mmlv
*
No se podía saber
La indefensión es total en nuestro país como tengas enfrente a alguien de la casta intocable
2
K
42
#10
molybdate
Y no han mirado por si fuera "alguien de su entorno"?
3
K
37
#13
luckyy
En la judicatura hay que entrar con tanquetas porque lo que hacen ellos es un golpe de estado encubierto
2
K
36
#5
EISev
Los demás "merde"
No se podía saber
1
K
33
#14
oceanon3d
Asco.
Este Villarejo tiene a media AN y casi todo el Supremo grabado con sus vicios inerranables.
La justicia es igul para todos ... puto asco de país.
1
K
27
#2
Comorr
Pero no es necesario que haya
pagos
para que haya incitación delictiva.
2
K
21
#11
rogerillu
Pa’lante.
1
K
18
#9
autonomator
Dame un Mi...Mi,Mi,Mi,Mi
Dame un Do...Do,Do,Do,Do
0
K
15
#3
mente_en_desarrollo
Entonces a Villarejo le caerá una más gorda por hacerlo "porque le sale del ciruelo" y no por órdenes de otros ¿no?
Eso lo convierte en en autor intelectual, además de material.
0
K
12
#6
Pablosky
*
#3
es lo normal, tú te levantas un martes y dices “pues voy a apuñalar a esa señora que no sé quién es, delate de su hijo, y la voy a amenazar” pero sin ningún motivo, por qué me apetece.
Vaya tela…
5
K
71
#12
rendri
*
Lo de "no se ha comprobado que no hubieran hecho pagos" es realmente que nadie se ha molestado en comprobar si eso ha pasado ¿no?
0
K
11
#16
oceanon3d
#12
Si pagos y facturas entre particulares para cometer delitos ... lo más normal de el mundo.
Villarejo y sus videos de jueces de alto estading cometiendo aberraciones inconfesables más bien.
Este tío no pisa cárcel en su vida ... tiene a todo el mundo cogido por los huevos.
0
K
8
#15
Graffin
No he leído la noticia pero por los comentarios entiendo que es legal contratar a un sicario siempre y cuando no puedan demostrar que le has pagado, no?
0
K
9
#4
elmileniarismovaallegar
Se hizo ¿¡JUSTICIA!?...
0
K
6
#7
Pablosky
#4
pues como no aparezca un Dexter no sé yo…
2
K
34
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
