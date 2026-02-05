edición general
La Audiencia absuelve a López Madrid por la supuesta contratación de Villarejo para hostigar a la doctora Pinto

El tribunal concluye que no se ha probado que hubiera pagos al comisario.

elgranpilaf #1 elgranpilaf
Balla, no me lo esperava
7 K 103
mmlv #8 mmlv *
No se podía saber

La indefensión es total en nuestro país como tengas enfrente a alguien de la casta intocable
2 K 42
#10 molybdate
Y no han mirado por si fuera "alguien de su entorno"? :troll:
3 K 37
#13 luckyy
En la judicatura hay que entrar con tanquetas porque lo que hacen ellos es un golpe de estado encubierto
2 K 36
#5 EISev
Los demás "merde"

No se podía saber
1 K 33
oceanon3d #14 oceanon3d
Asco.

Este Villarejo tiene a media AN y casi todo el Supremo grabado con sus vicios inerranables.

La justicia es igul para todos ... puto asco de país.
1 K 27
#2 Comorr
Pero no es necesario que haya pagos para que haya incitación delictiva.
2 K 21
#11 rogerillu
Pa’lante.
1 K 18
autonomator #9 autonomator
Dame un Mi...Mi,Mi,Mi,Mi
Dame un Do...Do,Do,Do,Do
0 K 15
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Entonces a Villarejo le caerá una más gorda por hacerlo "porque le sale del ciruelo" y no por órdenes de otros ¿no?

Eso lo convierte en en autor intelectual, además de material.
0 K 12
Pablosky #6 Pablosky *
#3 es lo normal, tú te levantas un martes y dices “pues voy a apuñalar a esa señora que no sé quién es, delate de su hijo, y la voy a amenazar” pero sin ningún motivo, por qué me apetece.

Vaya tela…
5 K 71
rendri #12 rendri *
Lo de "no se ha comprobado que no hubieran hecho pagos" es realmente que nadie se ha molestado en comprobar si eso ha pasado ¿no?
0 K 11
oceanon3d #16 oceanon3d
#12 Si pagos y facturas entre particulares para cometer delitos ... lo más normal de el mundo.

Villarejo y sus videos de jueces de alto estading cometiendo aberraciones inconfesables más bien.

Este tío no pisa cárcel en su vida ... tiene a todo el mundo cogido por los huevos.
0 K 8
Graffin #15 Graffin
No he leído la noticia pero por los comentarios entiendo que es legal contratar a un sicario siempre y cuando no puedan demostrar que le has pagado, no?
0 K 9
elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
Se hizo ¿¡JUSTICIA!?...
0 K 6
Pablosky #7 Pablosky
#4 pues como no aparezca un Dexter no sé yo…
2 K 34

