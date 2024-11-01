edición general
Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»

Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»

Tras cuatro citas para rectificar los errores que tenía la inscripción y aportar toda la documentación para poder cobrar la prestación, Manuel Medina se parapetó ayer en el SEPE y no se movió hasta que le dieron solución, con agentes de por medio. Y lo logró

15 comentarios
homevideo92 #2 homevideo92 *
«No hay derecho a lo que está ocurriendo. Hay un maltrato institucional absoluto por parte de las administraciones a los ciudadanos y esto tiene que cambiar»
ChatGPT #3 ChatGPT *
#2 neofeudalismo, en España hay una casta política dominante, con sus virreyes funcionarios, y luego están los paganinis
#4 Albarkas
Es una vergüenza que éstas cosas vayan así de mal.
Por un lado unos hijos de puta vendiendo los turnos de trámites obligatorios de la administración.
Que teniendo la administración la mayoría de los datos, tengamos insistentemente que volver a aportarlos para cualquier trámite de mierda.
Juegan con nuestro tiempo, bolsillo y paciencia. No hay derecho.
Ole por este tipo.
#13 jamon_de_jaboogie
#4 ¿Y que incentivo de cambio tienen? En cualquier otro servicio, si un cliente tiene que llamar a la policia para ser atendido, lo mismo un par de personas acaban en la calle.
tierra_del_hielo #14 tierra_del_hielo
#13 si el bar Paco no te atiende, sales y te metes en el bar Pepe.

La pena esque en el sector publico no puedes hacer eso y se aprovechan.
#8 ruroini_kenshin
Y si solo fuera el SEPE. Hasta organismos sociales como Dependencia, que trabajan con urgencias de ancianos, enfermos... es para... pues iba a decir "morirse" pero es que por ejemplo, en Asturias, mi madre probablemente se va a morir antes de que terminen de tramitar su puñetero expediente los incompetentes del ERA y la Dependencia
#6 Chuache_cientifico
Lo del sepe es de vergüenza. No me extraña que este hombre acabara así, porque no hay dios que logre que te atiendan.
Casiopeo #1 Casiopeo
Copia a Ken Loach.
Moderdonia #10 Moderdonia
#1 banda sonora y posible título de la película:

youtu.be/rHUGgLg2Gvo?si=t1NV23dNpPmklIQH

Estás en el paro y muy mosqueado
estás agobiado y con ganas de acabar
si el inem te quema
quema el inem,
si el inem te quema
quema el inem...
Urasandi #5 Urasandi
¿Se atrincheró? Mas bien parece que no se levantó de una silla.
fofito #7 fofito
#5 Para un funcionario eso puede ser equiparable a un ataque de Al Qaeda
BM75 #15 BM75 *
#5 La palabra está perfectísimamente bien utilizada...

atrincherar
3. prnl. Guardarse, protegerse, mantenerse en una posición o en una actitud con tenacidad exagerada.

dle.rae.es/atrincherar
craigvalen #12 craigvalen
Increíble lo que pase yo hace un año en el SEPE para hacer unas gestiones de la prestación. Literalmente volaban las citas cada día, llegue a ponerme alarmas cuando "según rumores decían que salían." Probar con 2 telefonos llamando, 2 ordenadores abiertos... con mi hermana ayúdandome. De locos. Un mes para conseguir una, y en Alcala de Henares (40km de mi casa).
julespaul #9 julespaul
Bravo, bien hecho.
Maria_Pilar_1 #11 Maria_Pilar_1
Todos somos Manuel. Hace unos años yo también "me atrincheré" en el IASS hasta que me atendieron. Esto es lamentable. Solo buscan que la gente se rinda para que no presenten sus papeles y desistan de sus derechos. Es maltrato institucional de libro.
