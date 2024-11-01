Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»

Tras cuatro citas para rectificar los errores que tenía la inscripción y aportar toda la documentación para poder cobrar la prestación, Manuel Medina se parapetó ayer en el SEPE y no se movió hasta que le dieron solución, con agentes de por medio. Y lo logró
Por un lado unos hijos de puta vendiendo los turnos de trámites obligatorios de la administración.
Que teniendo la administración la mayoría de los datos, tengamos insistentemente que volver a aportarlos para cualquier trámite de mierda.
Juegan con nuestro tiempo, bolsillo y paciencia. No hay derecho.
Ole por este tipo.
La pena esque en el sector publico no puedes hacer eso y se aprovechan.
Estás en el paro y muy mosqueado
estás agobiado y con ganas de acabar
si el inem te quema
quema el inem,
si el inem te quema
quema el inem...
atrincherar
3. prnl. Guardarse, protegerse, mantenerse en una posición o en una actitud con tenacidad exagerada.
