¿Por qué ataca Musk a Sánchez? La restricción de menores en redes busca frenar el poder de Silicon Valley

La iniciativa de Pedro Sánchez para restringir el acceso de los menores de dieciséis años a las redes sociales apunta más allá de la protección infantil. Es un intento de recuperar poder regulatorio frente a plataformas globales que operan fuera del control europeo. La autonomía estratégica no depende solo de infraestructuras o datos, sino de la capacidad política para imponer límites a quienes dominan el ecosistema digital.

Verdaderofalso
Porque no pidió fecha de la fiesta más salvaje a Epstein?
www.meneame.net/story/elon-musk-epstein-dia-noche-sera-fiesta-mas-salv
Bapho
Igual lo que pretende es proteger a los menores.
No sé, digo, eh?

Yo soy padre y tío y me parece una medida IMPRESCINDIBLE.
Ya era hora.
siempreocasi
Los profesores de preescolar dicen que se nota mucha diferencia entre los niños que usan pantallas y los que no.
Así que el motivo de la restricción probablemente no es político.
Verdaderofalso
#6 te acuerdas de la que lío Musk cuando quiso comprar Twitter diciendo los bots o perfiles falsos que había??

En que quedó aquello? Lo soluciono? xD
www.meneame.net/story/elon-musk-carga-cazadores-bots-twitter-nos-deja-
tierramar
En realidad, la intención de Sanchez es controlar a la población en las redes: geoestrategia.eu/noticia/45806/ultimas-noticias/noticias-de-la-europa-
Verdaderofalso
#3 Muchos usuarios —especialmente defensores de derechos digitales— criticaron que revelar el país de origen de los usuarios de X red social de Musk sin consentimiento explícito podía poner en riesgo la privacidad, especialmente para activistas, periodistas o personas en países con censura o persecución

www.hrw.org/news/2025/12/03/xs-location-disclosure-undermines-user-saf

Y acabamos sabiendo y gracias a la gente que empezó a compartir capturas mostrando que…   » ver todo el comentario
satchafunkilus
#3 Y por eso Musk se queja, porque el solo quiere proteger nuestra libertad y sus empresas nunca nunca nunca espiarían ni controlarían a los usuarios, ni harían algoritmos para engancharlos y manipularlos.
menéame