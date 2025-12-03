¿Por qué ataca Musk a Sánchez? La restricción de menores en redes busca frenar el poder de Silicon Valley

La iniciativa de Pedro Sánchez para restringir el acceso de los menores de dieciséis años a las redes sociales apunta más allá de la protección infantil. Es un intento de recuperar poder regulatorio frente a plataformas globales que operan fuera del control europeo. La autonomía estratégica no depende solo de infraestructuras o datos, sino de la capacidad política para imponer límites a quienes dominan el ecosistema digital.