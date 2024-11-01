"La asistencia a espectáculos taurinos baja un 75% en 25 años a pesar de las subvenciones públicas "

Los años dorados de la tauromaquia terminaron hace casi 20 años. Tras el agudo descenso por la pandemia en 2020, la venta de localidades a espectáculos taurinos se ha recuperado a los niveles anteriores, pero estos ya eran bajos con respecto a la década de los 2000, cuando las cifras alcanzaron sus máximos registrados. Así lo concluye un informe de la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA). En un primer texto estimó una asistencia total en todo el Estado español de más de 7,3 millones de espectadores en 2004 y de más de 8,