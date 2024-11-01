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La asistencia a espectáculos taurinos baja un 75% en 25 años a pesar de las subvenciones públicas

La asistencia a espectáculos taurinos baja un 75% en 25 años a pesar de las subvenciones públicas

Los años dorados de la tauromaquia terminaron hace casi 20 años. Tras el agudo descenso por la pandemia en 2020, la venta de localidades a espectáculos taurinos se ha recuperado a los niveles anteriores, pero estos ya eran bajos con respecto a la década de los 2000, cuando las cifras alcanzaron sus máximos registrados. Así lo concluye un informe de la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA). En un primer texto estimó una asistencia total en todo el Estado español de más de 7,3 millones de espectadores en 2004 y de más de 8,

| etiquetas: tauromaquia , espectáculos , subvenciones , toros
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11 comentarios
17 4 0 K 162 actualidad
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
"La asistencia a espectáculos taurinos baja un 75% en 25 años a pesar de las subvenciones públicas "

Las subvenciones públicas evitan que desaparezca. La asistencia depende de gustos no de subvenciones, creo.
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Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero
#2 Mira, como el cine español ...
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#9 omega7767
#5 por lo menos en el cine español no hay crueldad animal
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Arzak_ #3 Arzak_
Afortunadamente son una especie en vía de la inexorable extinción. Cuando desaparezca el último individuo, lo celebraremos y brindaremos. 8-D
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
#3 Los toros como a la Iglesia: se le seguirá pagando diezmo público aunque no vaya ni Dios.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Demasiados todavía...
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Thornton #4 Thornton
#1 Habría que establecer la posibildiad de que, por sorteo, le cortasen las orejas a algún espectador en cada corrida.
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#6 marcotolo
normal, solo van rancios de otra epoca, sadicos y adoctrinados
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#11 davidvsgoliat
Acabemos ya con las paguitas.
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#8 trasparente
Toros y caza, 2 depravaciones que morirán de muerte natural. Los toros por falta de afición, la caza porque no habrá nada que matar.
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Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
Pues como los curas.
Nadie se lo cree, nadie va a misa, pero ellos ahí, a lo suyo.
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menéame