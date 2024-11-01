edición general
1 meneos
26 clics

Así será el 'Pentágono' de Madrid: una torre de 18 plantas en pleno corazón de la capital

El Ministerio de Defensa se prepara para levantar un complejo en el paseo de la Castellana, en el que prevé centralizar gran parte de sus oficinas.

| etiquetas: pentágono , madrid , edificio , 95 millones
1 0 1 K 0 actualidad
5 comentarios
1 0 1 K 0 actualidad
rob #3 rob
Y arriba del todo en letras grandes y rojas pondrá: T. I. A.
2 K 38
verocla #2 verocla *
Esto computará como gasto en defensa.
Y digo yo, ¿no podrían haber pensado en crearlo en otro sitio como Soria, Palencia ó Badajoz?
Lo de pensar en esta gente me temo que no va con ellos.
La madre que los parió.
1 K 24
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 el madricentrismo es ya obsesivo.
1 K 24
Veelicus #5 Veelicus
#2 Claro, y que la IDA de olla diga que se rompe España...
Lo cierto es que lo mejor seria descentralizar el estado, pero no se hace por un motivo, porque se quiere que todo este centralizado en Madrid y asi controlar mejor a los independentistas vascos y catalanes
0 K 12
johel #1 johel *
Desde aqui huele como a cuero nuevo, asi como... cuando le pegas fuerte a un balon recien estrenado... o a una pelota muy muy gastada :shit:
0 K 11

menéame