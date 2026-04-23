Así quiere el PSOE desbancar a Ayuso: más Pedro Sánchez y la defensa de la clase media frente a los ricos

La estrategia del PSOE para acabar con la supremacía en Madrid de Isabel Díaz Ayuso pasa por varios puntos que su equipo lleva meses trabajando en la sombra. Contrario a lo que a priori se podría suponer, la hoja de ruta del ministro Óscar López, el socialista que enfrentará en las urnas al mayor activo de la derecha en España, pasa por señalar a Ayuso como la defensora de los ricos y reivindicar a Pedro Sánchez, los asesores de López consideran que Sánchez moviliza a su electorado madrileño.