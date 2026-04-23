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Así quiere el PSOE desbancar a Ayuso: más Pedro Sánchez y la defensa de la clase media frente a los ricos

Así quiere el PSOE desbancar a Ayuso: más Pedro Sánchez y la defensa de la clase media frente a los ricos

La estrategia del PSOE para acabar con la supremacía en Madrid de Isabel Díaz Ayuso pasa por varios puntos que su equipo lleva meses trabajando en la sombra. Contrario a lo que a priori se podría suponer, la hoja de ruta del ministro Óscar López, el socialista que enfrentará en las urnas al mayor activo de la derecha en España, pasa por señalar a Ayuso como la defensora de los ricos y reivindicar a Pedro Sánchez, los asesores de López consideran que Sánchez moviliza a su electorado madrileño.

| etiquetas: isabel díaz ayuso , madrid , psoe , pedro sánchez
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2 comentarios
2 0 0 K 31 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Y dale con la tontería de la "clase medía"!!! Somos clase trabajadora.

Tanto el que cobra 25000 al año como el que cobra 80000.
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elTieso #2 elTieso
Pfff... esto es como intentar razonar con los fundamentalistas que llevan chalecos explosivos, ellos siguen la fe de la profeta Ayuso y son multitud. Nunca había visto esta ciudad tan radizalizada, y llevo más de 50 años viviendo aquí, ha acabado por respirarse en el aire, hasta el (mal)trato y la falta de educación y cortesía, eso tan facha ahora, lo de ser faltón, se han vuelto ubicuo.
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menéame