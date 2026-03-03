·
72
meneos
1014
clics
Así ha quedado el Palacio de Golestán, Patrimonio Mundial de la UNESCO, tras el bombardeo en Irán
El edificio fue alcanzado por "restos" y la "onda expansiva" de un bombardeo contra sus alrededores en plena ofensiva de EEUU e Israel.
|
etiquetas
:
palacio de golestán
,
ir´n
,
bombrdeo
,
patrimonio
35
37
0
K
499
cultura
22 comentarios
35
37
0
K
499
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#9
Veelicus
#6
El problema son tus entendederas, nadie esta a favor del regimen Irani, lo que se condena es que el maton del barrio haga lo que le salta de las narices.
Lo que igual me tienen que explicar un dia los de derechas es porque llos asesinatos de gente de piel un poco oscura os importa una mierda.
9
K
96
#21
Poligrafo
*
#17
Yo creo que
#2
o
#9
dan una explicación bastante razonable.
0
K
7
#8
Mangione
#6
los traidores al orden y la legalidad internacional a callar.
7
K
70
#14
guillersk
#8
podrías responder como una persona civilizada, en vez de mandar callar
3
K
1
#17
kumo
#14
Pero para eso tendría que ser una persona civilizada. Y además todos estos están supernervisosos lanzando más insultos que misiles le quedan a Irán porque se les acaba la mamandurria (de sea lo que sea que saquen de su comportamiento). Estamos a dos comentarios de verlos refugiarse ideológicamente en Korea del Norte. Físicamente seguirán aquí que se vive muy bien y te puedes quejar de todo, no como en el Irán de los ayatolah ese que adoran.
1
K
3
#10
Txape
#6
tú dime dónde ha mejorado algo para la gente de un país después de que los usa hagan de las suyas.
Porque esto no va de derrocar un gobierno machista, homófobo y tal tal... Que no somos imbéciles.
4
K
54
#1
Pertinax
Joder cómo está Talibania.
3
K
40
#2
Leclercia_adecarboxylata
Absolutamente vergonzoso y escandaloso que Irán responda a su destrucción.
3
K
34
#3
ewok
#2
Cuidado con la ley de Poe.
0
K
12
#5
Poll
#3
Hay que estar muy mermado para no ver ahí una ironía.
1
K
27
#7
ewok
#5
Yep.
0
K
12
#6
AkiraVan
*
#2
Algun dia alguien me tiene que explicar lo de las extrañas filias de la izquierda patria por cualquier régimen por genocida, fanático religioso, machista, homofobo y opresor que sea solo con el único requisito de que se autodefina como de izquierdas o se lleven a matar con EEUU.
Las piruetas que se ven para condenar sentarse con las piernas abiertas siendo hombre al tiempo que se defiende el burka, son simplemente sublimes
11
K
-47
#12
yukatan
#6
piruetas la de mentiras que cuentan para robar petroleo.
2
K
29
#22
Poligrafo
#12
El gran Israel, capital Sion.
0
K
7
#16
Razorworks
#6
Es curioso lo mucho que os preocupáis los fachas por los oprimidos en Irán (mujeres, homosexuales, etc...) y lo mucho que los odiáis vosotros aquí en España...
0
K
7
#18
JuanCarVen
#6
Te eres de los que veía con buenos ojos que para acabar con ETA se emplearán a los GAL, batallón vascoespañol y otros grupos paramilitares al margen de la ley, ¿no?
0
K
12
#19
Vicenteeee
*
#6
Entonces, como el régimen es
genocida, fanático religioso, machista, homofobo y opresor
, ¿EEUU e Israel pueden lanzarle bombas matando a 150 niñas y matar también al Ayatolá?
Edito:
¿se podrían usar otros medios sin tener que recurrir a la violencia?
0
K
16
#15
Razorworks
"La Unesco recuerda que los bienes culturales están protegidos por el derecho internacional, en particular la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, incluido su mecanismo de protección reforzada, y la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural"
Entonces es porque Israel no se ha enterado de esto, segurisimo...
2
K
29
#20
laruladelnorte
#15
Con lo respetuosos que son ademas de amigos de las culturas "de todas" eso va a ser...
0
K
10
#11
UNX
Es una lastima, la mejor solución es que los británicos entren y se hagan cargo de todos esos objetos de gran valor.
1
K
22
#13
Tks4dTip
Como en la guerra del golfo, igual.
0
K
9
#4
Tronchador.
Maravillas de la guerra.
0
K
8
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
