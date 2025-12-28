Asfura, presidente electo de Honduras, apoya el despliegue militar de Donald Trump contra Nicolas Maduro en el Caribe: "Es sensato"

Apoya el despliegue militar de Donald Trump contra el dictador Nicolás Maduro y contra el narcotráfico en el Caribe. Agregó que las medidas estadounidenses están orientadas a defender el territorio. "Cada país protege su seguridad, su migración y sus fronteras", sostuvo.
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en EEUU a 45 años por narcotráfico, liberado tras recibir el indulto de Donald Trump.
