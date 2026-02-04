El asesino de tres personas en Madrid en 2016 reaparece en una entrevista en EE UU que indigna a las víctimas

El triple asesino de Usera ha reaparecido como un hombre libre en EEUU en una entrevista a la televisión Telemundo. Dahud Hanid Ortiz mató a tres personas en Madrid en 2016 y se fugó a Venezuela, país donde cumplía una pena de 30 años. Las víctimas han sentido impotencia desde que el asesino fue liberado hace seis meses. El Gobierno español guardó silencio para no dañar las tensas relaciones con la Casa Blanca de Trump. El Departamento de Estado de EEUU defendió la repatriación diciendo que muchos de los diez beneficiarios habían denunciado...
"Hanid Ortiz es un exmarine estadounidense nacido en Venezuela. Cometió su crimen envenenado por los celos tras descubrir que su ex pareja tenía una relación con Salas, un abogado radicado en Madrid capital. Condujo 2.000 kilómetros desde Alemania, país donde residía, hasta el despacho del letrado, en el distrito sureño de Usera. Mató a Castillo, un cliente a quien confundió con él, y a dos trabajadoras, Consuegra y Osorio.
Él se fugó a Venezuela y no fue capturado hasta… » ver todo el comentario
Bajada de pantalones de Dirty Sánchez
Estados unidos no va a enviarnos a un nacional (Ni con trump ni con obama ni con Biden) cuando el crimen ya esta juzgado y ya "ha cumplido" su condena