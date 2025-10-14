edición general
7 meneos
55 clics
Una asesina en serie de mujeres mayores, detenida por otro crimen en A Coruña durante un permiso penitenciario

Una asesina en serie de mujeres mayores, detenida por otro crimen en A Coruña durante un permiso penitenciario

Una mujer de 91 años fue hallada muerta el pasado 3 de octubre en su domicilio de la avenida de Monelos, en A Coruña. En un primer momento, los servicios de emergencia certificaron una muerte natural, pero la posterior revisión judicial del caso reveló indicios claros de homicidio. La Policía Nacional detuvo a una reclusa de la prisión de Teixeiro, condenada hace casi dos décadas por varios asesinatos de personas mayores en Cataluña, como presunta autora de la muerte.

| etiquetas: asesina , ancianos , coruña , mujeres
6 1 0 K 67 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 67 actualidad
Connect #2 Connect
Esto ya no es mala leche sino vicio. Esta mujer o es una adicta o le paga Seguridad Social para dejar de pagar pensiones.
0 K 15
javibaz #1 javibaz
Alguien podría explicar porqué se dan permisos penitenciarios a asesinos en serie
1 K 15
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Por que los jueces ni se enteran de lo que hacen con ese personas peligrosas.
1 K 22
TripleXXX #4 TripleXXX
#3 Están muy ocupados con el perro y su señora.
0 K 8

menéame