Una asesina en serie de mujeres mayores, detenida por otro crimen en A Coruña durante un permiso penitenciario

Una mujer de 91 años fue hallada muerta el pasado 3 de octubre en su domicilio de la avenida de Monelos, en A Coruña. En un primer momento, los servicios de emergencia certificaron una muerte natural, pero la posterior revisión judicial del caso reveló indicios claros de homicidio. La Policía Nacional detuvo a una reclusa de la prisión de Teixeiro, condenada hace casi dos décadas por varios asesinatos de personas mayores en Cataluña, como presunta autora de la muerte.