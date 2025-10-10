edición general
La aseguradora de Buffett, en alerta por la crisis del cáncer en Andalucía

En la aseguradora con la que Warren Buffett trabaja en España se han puesto en posición de alerta por el estallido de la crisis del cribado del cáncer de mama del Servicio...

2 comentarios
exducados #1 exducados *
Como se unan todas y reclamen, que por otro lado es lo que tienen que hacer, le van a hacer un buen boquete economico, salvo que los togados le hagan el favor de costumbre a sus señores.
reivaj01 #2 reivaj01
Yo creo que la compañía de seguros no cubrirá nada, como mucho adelantará el dinero hasta que salga la sentencia en la que las indemnizaciones las pague el SAS.
Lo que ha ocurrido no es un accidente, error o imprevisto.
Si yo decido quemar mi coche, el seguro no me paga nada, del mismo modo, si el SAS desmantela el sistema público de salud...
