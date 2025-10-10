·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8723
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
6293
clics
Habla escolta de Abascal. "Me daban ganas de...."
5618
clics
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'
4540
clics
Donald Trump, por Oliver Kornetzke
4971
clics
Una zarigüeya se lleva un susto de muerte por una diabólica decoración de Halloween
más votadas
590
Un nuevo vídeo revela que Mazón conocía las alertas hidrológicas una hora antes de la comida
519
Financial Times relata las presiones de Donald Trump a Noruega y al comité de los Nobel para recibir el premio
459
La protesta ciudadana detiene Chat Control [ING]
506
Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso laboral por fallecimiento de familiar hasta 10 días
365
Trump carga contra España y asegura que "a lo mejor debería ser expulsada de la OTAN"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
27
clics
La aseguradora de Buffett, en alerta por la crisis del cáncer en Andalucía
En la aseguradora con la que Warren Buffett trabaja en España se han puesto en posición de alerta por el estallido de la crisis del cribado del cáncer de mama del Servicio...
|
etiquetas
:
aseguradora
,
buffett
,
alerta
,
crisis
,
cáncer
,
andalucía
6
1
0
K
85
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
85
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
exducados
*
Como se unan todas y reclamen, que por otro lado es lo que tienen que hacer, le van a hacer un buen boquete economico, salvo que los togados le hagan el favor de costumbre a sus señores.
2
K
44
#2
reivaj01
Yo creo que la compañía de seguros no cubrirá nada, como mucho adelantará el dinero hasta que salga la sentencia en la que las indemnizaciones las pague el SAS.
Lo que ha ocurrido no es un accidente, error o imprevisto.
Si yo decido quemar mi coche, el seguro no me paga nada, del mismo modo, si el SAS desmantela el sistema público de salud...
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo que ha ocurrido no es un accidente, error o imprevisto.
Si yo decido quemar mi coche, el seguro no me paga nada, del mismo modo, si el SAS desmantela el sistema público de salud...