Ascienden a 14 las personas detenidas en Lleida por simular ser víctimas de violencia machista y así poder obtener papeles (CAT)

Los arrestados eran hombres que supuestamente trasladaban hasta Lleida a mujeres de nacionalidad marroquí que llegaban a España desde Huelva tras prometerles la obtención del permiso de residencia a cambio de pagar unos 2.000 euros. Una vez en Lleida, estas mujeres debían acudir a la comisaría para interponer denuncias falsas asegurando haber sido víctimas de malos tratos o agresiones sexuales. Un afectado incluso fue encarcelado después de ser arrestado por violencia de género.