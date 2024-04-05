edición general
26 meneos
33 clics
Ascienden a 14 las personas detenidas en Lleida por simular ser víctimas de violencia machista y así poder obtener papeles (CAT)

Ascienden a 14 las personas detenidas en Lleida por simular ser víctimas de violencia machista y así poder obtener papeles (CAT)

Los arrestados eran hombres que supuestamente trasladaban hasta Lleida a mujeres de nacionalidad marroquí que llegaban a España desde Huelva tras prometerles la obtención del permiso de residencia a cambio de pagar unos 2.000 euros. Una vez en Lleida, estas mujeres debían acudir a la comisaría para interponer denuncias falsas asegurando haber sido víctimas de malos tratos o agresiones sexuales. Un afectado incluso fue encarcelado después de ser arrestado por violencia de género.

| etiquetas: simula , victima , denuncia , falsa , papeles , mujer
21 5 2 K 126 actualidad
11 comentarios
21 5 2 K 126 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 PeloPene *
En este país el tema de la inmigración y el reparto de papeles es un puto chiste
4 K 54
#4 Nastar
#3 y las leyes femilistas
3 K 38
#8 iconoclasta *
Es una noticia de 2024:

Creado:
05.04.2024 | 05:30
Actualizado:
06.04.2024 | 09:39

Aquí está en español:
www.segre.com/es/lleida/240405/once-detenidas-por-simular-ser-victimas
3 K 50
MIrahigos #9 MIrahigos *
He hecho el esfuerzo de leérmelo el catalán, no hacía tanto esfuerzo desde las risas que nos echábamos con el INH, pero si alguien me lo pudiese traducir lo agradecería por si me he perdido algún matiz.

¿Por qué están libres? ¿Lo suyo no sería que estuviesen detenidas esperando su orden de expulsión?

¿Los que lo organizaba solo se llevaban los 2000€ o también parte de las ayudas?

También quiero saber la nacionalidad de los hombres detenidos porque es relevante.

Y asi es como se prostituye…   » ver todo el comentario
0 K 11
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
El 0.0000001%...
3 K 37
#7 Suleiman
Está claro que hecha ley, hecha la trampa, no solo en este tema, en todos.
1 K 24
placeres #6 placeres
14 hombres arrestados y ninguna mujer? Puede que la traducción automática me falle pero los que estaban cometiendo el delito eran mujeres.

Me hace gracia como esta escrito el texto se sigue considerando a las mujeres como débiles mentales que no son capaces de participar activamente en un delito.
1 K 23
#5 espartino
hay cientos de miles, sobre todo patrias dentro de los 80.000 divorcios anuales, pero esta noticia es de 2024, actualidad, actualidad tampoco
1 K 18
MIrahigos #10 MIrahigos *
¡Joder!. Antigua, prostitución… y todo lo demás.

¡Demasiado menéame por hoy!
0 K 11
kastanedowski #11 kastanedowski
Solo 14...
0 K 10

menéame