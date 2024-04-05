Ascienden a 14 las personas detenidas en Lleida por simular ser víctimas de violencia machista y así poder obtener papeles (CAT)

Los arrestados eran hombres que supuestamente trasladaban hasta Lleida a mujeres de nacionalidad marroquí que llegaban a España desde Huelva tras prometerles la obtención del permiso de residencia a cambio de pagar unos 2.000 euros. Una vez en Lleida, estas mujeres debían acudir a la comisaría para interponer denuncias falsas asegurando haber sido víctimas de malos tratos o agresiones sexuales. Un afectado incluso fue encarcelado después de ser arrestado por violencia de género.
| etiquetas: simula , victima , denuncia , falsa , papeles , mujer
05.04.2024 | 05:30
06.04.2024 | 09:39
www.segre.com/es/lleida/240405/once-detenidas-por-simular-ser-victimas
¿Por qué están libres? ¿Lo suyo no sería que estuviesen detenidas esperando su orden de expulsión?
¿Los que lo organizaba solo se llevaban los 2000€ o también parte de las ayudas?
También quiero saber la nacionalidad de los hombres detenidos porque es relevante.
Y asi es como se prostituye… » ver todo el comentario
Me hace gracia como esta escrito el texto se sigue considerando a las mujeres como débiles mentales que no son capaces de participar activamente en un delito.
