edición general
11 meneos
35 clics
Arturo Pérez-Reverte, escritor: “La izquierda actual tiene una intolerancia maniquea, farisaica, oportunista, demagógica, extrema”

Arturo Pérez-Reverte, escritor: “La izquierda actual tiene una intolerancia maniquea, farisaica, oportunista, demagógica, extrema”

El creador del Capitán Alatriste, tras haber protagonizado otra vez diversas polémicas, abre las puertas de su casa para reflexionar sobre su obra literaria y la influencia de la guerra en su vida, la Real Academia Española o la situación moral de Europa: “Seremos los siervos de un mundo que no es el nuestro”

| etiquetas: arturo pérez-reverte , izquierda
9 2 1 K 87 cultura
22 comentarios
9 2 1 K 87 cultura
Comentarios destacados:        
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
El tío que lleva dos meses de guerra con David Uclés porque no quiso ir a su congreso, lanzando a los medios fachas contra él y buscando videos viejos para desacreditarlo...Ese tío habla de intolerancia y de que la izquierdablablabla...
Ay Pérez-Reverte...Que el karma te va a premiar y no te espera la inmortalidad...Te espera la irrelevancia.
10 K 132
A.more #19 A.more
#2 José María peman. El chivato del régimen. Arturo quiero su puesto
0 K 9
#4 luckyy
El puto imbécil de derechas que no sabe que es de derechas.
5 K 76
Asimismov #15 Asimismov
#4 el señorito se cree de centro para que todo orbite a su alrededor.
1 K 21
alfre2 #1 alfre2
Solo habrá un Paco Umbral, por mucho que esté cascarrabias lleve 30 años imitándolo con muy malos resultados.
4 K 71
Pacman #6 Pacman
#1 pero puede haber varios Cela

Solamente le falta una cosa a D. Arturo...
(asumo que palangana tiene)
2 K 38
Andreham #5 Andreham
Es curioso con qué ansia y esfuerzo y deseo nos venden lo mala que es la izquierda y los muchos errores que está cometiendo y todos los problemas que tiene.

Me pregunto por qué.
4 K 65
BlackDog #8 BlackDog
#5 yo me pregunto por qué tanto esfuerzo y deseo en decir que la derecha es mala y que si gana vamos a retroceder 100 años...
1 K 18
Andreham #10 Andreham *
#8 Hechos. A la gente le gusta mantenerse con vida.

Hay una cosa, está muy guapa, se llama "Historia". No llega a ser una ciencia, porque eso supondría otras cosas, pero sí es un... la verdad es que no sé cómo definirlo jaja Supongo que una ¿herramienta? Llamarlo un "histórico" sería, en cierto modo, usar la palabra para definir lo que es, y eso está feo.

Al caso. Si abres un libro o te pones un video de youtube sobre "historia mundial resumida en los últimos 1000…   » ver todo el comentario
0 K 8
#3 Troll_hunter
Parece que la demencia senil está afectando a las cabezas traviesas que fantasean con tiempos fascistas desde su estudio lleno de banderitas rojigualdas.
2 K 39
jonolulu #12 jonolulu
El problema de la izquierda es que es intolerante con los intolerantes, explotadores, genocidas, racistas, xenófobos, machistas y homófobos.

Esta no la vi venir
1 K 30
Dakaira #14 Dakaira
Este chigre es una mierda... 30 minutos pa un mosto aguantando conversaciones de peña hasta arriba de carajillo.
1 K 29
Ominous #7 Ominous
Toda la razón.
1 K 20
Druidaferal #9 Druidaferal
Más razón que un santo.

Mirad vosotros mismos en que se ha convertido. No aceptáis ninguna crítica.
Llevan años desde todos los frentes diciendo que esto es una mierda y no representan a nadie.
Han cambiado albañiles, trabajadores de almacén, del campo, formacion profesional, etc, por pijos que viven en chalets fuera de todo mal, llamando fascista a cualquiera que critica alguna gilipollez que se les ocurre.

Hace 7 años: "hay un 10% (ejemplo) de gente viviendo en la calle y lo más…   » ver todo el comentario
2 K 19
Andreham #11 Andreham
#9 ¿De verdad te crees lo que dices? ¿Qué ganas? Si estás aquí comentando un domingo es porque no tienes nada mejor que hacer, por lo que no tienes dinero suficiente para mantenerte ocupado.

No te beneficia.
0 K 8
#16 eugeniodl
“La izquierda actual tiene una intolerancia maniquea, farisaica, oportunista, demagógica, extrema”

Y vuecencia es Tonto y de las JONS.
1 K 17
Meinster #22 Meinster
Pensé por un momento que era El Munto Today al leer el titular : Arturo Pérez-Reverte, escritor: “La izquierda actual tiene una intolerancia maniquea, farisaica, oportunista, demagógica, extrema” lo decía por todas las adjetivaciones que se interrumpen unas con otras, demostrando su calidad como escritor.
0 K 11
#13 Alcalino
Dime de que presumes... y te diré de que careces.
0 K 10
Brill #17 Brill
Menos mal que la derecha integradora y diversa nos salvará de esta plaga.

/S
0 K 10
FunFrock #21 FunFrock
Solo hay q ver como cualquiera q dice q quiere montar debates, son los de izquierdas quienes dicen q con ese no.
Solo hay q ver las presiones q sufrieron algunos para q no fueran al congreso de Reverte.

Solo hay q estar aquí 10 minutos para ver q los intolerantes contra los q no piensan como ellos son la gente de izquierdas.
0 K 10
A.more #20 A.more
Este se puede coger de la mano con Felipe González y de la misma manera que han llegado al fondo de la derecha, girar a la derecha e irse a la mierda
0 K 9
#18 Barriales
Este es un pobre amargado y un resentido.
0 K 7

menéame