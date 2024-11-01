Argentina recibirá sus primeros 6 cazas F-16 y Milei acelera la carrera armamentista en Sudamérica

El arribo de la primera tanda de cazas F-16 adquiridos a Dinamarca entró en cuenta regresiva. A fines del año pasado arribó a la Argentina un primer avión de combate, al que se le dio destino de entrenamiento, y para inicios de diciembre se aguarda la llegada de 6 de los 24 aviones de combate incorporados previo pago de 300 millones de dólares. Avanzan obras multimillonarias en el área militar de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, que albergará a los aviones.