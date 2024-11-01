edición general
Argentina recibirá sus primeros 6 cazas F-16 y Milei acelera la carrera armamentista en Sudamérica

El arribo de la primera tanda de cazas F-16 adquiridos a Dinamarca entró en cuenta regresiva. A fines del año pasado arribó a la Argentina un primer avión de combate, al que se le dio destino de entrenamiento, y para inicios de diciembre se aguarda la llegada de 6 de los 24 aviones de combate incorporados previo pago de 300 millones de dólares. Avanzan obras multimillonarias en el área militar de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, que albergará a los aviones.

6 comentarios
#1 Pivorexico
No hay plata!! decía ...

#6 cabobronson
#1 joder, normal que lo haga, en cualquier momento puede ser invadido, por pingüinos

#2 pitercio
¿Para eso querés el crédito boludo?

#5 d5tas
#2 Es que si no se lo gasta en esto no se lo dan.

#3 El_Pobrecito_Hablador
Tendrá que tener un ejército potente para cuando de el golpe de estado.

#4 manzitor
#3 O quizá quiere recuperar las Malvinas.
0 K 11

