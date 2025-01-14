Argentina: El dólar se desploma $145 tras el resultado electoral y se vende a $1370

Los argentinos llegaron a las elecciones legislativas del domingo hiperdolarizados, ante la desconfianza de que el Gobierno pueda mantener el esquema de bandas cambiarias más allá de este lunes. Sin embargo, ante una fuerte victoria de La Libertad Avanza, hoy el dólar amanece con una fuerte tendencia a la baja. En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1370. Se trata de una caída de $145 frente al cierre del viernes (-9,5%), cuando alcanzó los $1515.