Argentina: El dólar se desploma $145 tras el resultado electoral y se vende a $1370

Los argentinos llegaron a las elecciones legislativas del domingo hiperdolarizados, ante la desconfianza de que el Gobierno pueda mantener el esquema de bandas cambiarias más allá de este lunes. Sin embargo, ante una fuerte victoria de La Libertad Avanza, hoy el dólar amanece con una fuerte tendencia a la baja. En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1370. Se trata de una caída de $145 frente al cierre del viernes (-9,5%), cuando alcanzó los $1515.
Esa es la validez de las ideas neoliberales: si no hay un estado salvandote con dinero publico no te comes nada.
En 2024, antes de que viniera nada del FMI o USA, ya había muchas mejoras económicas contrastables
>elpais.com/argentina/2025-03-31/la-pobreza-baja-en-argentina-del-53-al
>elpais.com/argentina/2025-01-14/argentina-cierra-2024-con-una-inflacio
>www.reuters.com/latam/negocio/HHNRC43TJZJK7F7HXI23D7B7KU-2025-03-20/
Estais chaladisimos....
Tú dices que Argentina iba a quebrar hasta que llegó el anuncio de Trump, la realidad es que Argentina estaba mejorando económica varios meses antes de saberse nada de Trump.
Tus indicadores no valen nada pq solo cuentan una parte de la historia y la prueba es....
... q la han rescatado 4 veces desde entonces.
Asi q cuentame mas peliculas si quieres.
Ante datos objetivos solo sueltas chorradas.
Argentina estaba mejorando datos, esa es la realidad, que lo haga más rápido o despacio es otra historia.
Lo objetivo es q le han rescatado 4 veces
Si fuera bien no habria necesitado nada de gobiernos extranjeros.
Tus datos, de mierda, claro, son solo cosas descontextualizadas e incompletas q acabaron en 4 rescates.
Esa es la realidad. Mejoraba unos datos y empeoraba otros como la ocupacion o la produccion industrial y la suma de todos los datos, positivos y negativos son 4 rescates.
Esa es la realidad.
A partir de ahora; como colonia USA no creo q le vaya peor q antes del rescate pq USA ha demostrado q le van a sacar de donde estan como sea para q triunfe el neoliberalismo de estado.
Pero vamos: las politicas economicas de Milei; una reputisima mierda, claramente.
Milei ha demostrado ser capaz de sanear cuentas y mejorar los datos. Ante eso, ha convencido para hacer swap y refinanciar deuda que le permitirán acelerar el proceso de saneamiento y reducir deuda, pero el proceso ya estaba iniciado y era positivo.
Tu sigue echando bilis ante esa realidad y ya siento que no tengas datos para desmentir lo positivo de las medidas ya en 2024.
LITERALMENTE
No a Argentina, a Milei.
Trump condiciono los 40000 millones y todas las ayudas a q saliera Milei. No a q Argentina noseque....
Y si, todo lo q hizo Milei desemboco en 4 rescates.
Estais fatal de la cabeza, de verdad.
Te quedan años de biliar.
BM, FMI y Trump le sueltan a Milei pasta por q como todo le va bien necesitaba un rescate cada 15 dias....
LoL
Yo no se si de verdad os creeis las chorradas q poneis....
Yo solo constato q, sin otro ESTADO apoyandole, se va a la mierda su politics economica.
Donald Trump fue tajante al respecto y dijo que el apoyo de EEUU dependía del éxito de Milei en las elecciones y señaló: "Si él pierde, no seremos generosos con Argentina".
www.meneame.net/m/actualidad/scott-bessent-gran-ganador-elecciones-leg
Los 40000 millones de los q hablas en el comentario #1....
Pero con acento gaucho.
Puedes hablar de swaps, refinación y resto de términos que te gustan, pero en Estados Unidos, con el gobierno federal cerrado, se habla de los 20 billones a Argentina todos los días.
Y no he visto ninguna réplica a eso.
USA le dio 40000 millones para q pudiera pagarlos basicamente a fondo perdido pq no sabe como va a estar el peso cuando lo vaya a cobrar pero seguramente mas bajo....
Esa es toda la historia.
Estais enajenadisimos....
Q barbaridad...
Es decir: ya lo sabia, pero es muy exagerado....