Argentina: El dólar se desploma $145 tras el resultado electoral y se vende a $1370

Los argentinos llegaron a las elecciones legislativas del domingo hiperdolarizados, ante la desconfianza de que el Gobierno pueda mantener el esquema de bandas cambiarias más allá de este lunes. Sin embargo, ante una fuerte victoria de La Libertad Avanza, hoy el dólar amanece con una fuerte tendencia a la baja. En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1370. Se trata de una caída de $145 frente al cierre del viernes (-9,5%), cuando alcanzó los $1515.

ostiayajoder #2 ostiayajoder *
Argentina no tenia dilares e iba a quevrar hasta q le RESCATO USA dandole 40000 millones y amenazando a su poblacion con dejarles quebrar si no votaban a Milei.

Esa es la validez de las ideas neoliberales: si no hay un estado salvandote con dinero publico no te comes nada.
8 K 127
pedrario #3 pedrario
#2 Vaya invents de realidades paralelas a posteriori.

En 2024, antes de que viniera nada del FMI o USA, ya había muchas mejoras económicas contrastables

>elpais.com/argentina/2025-03-31/la-pobreza-baja-en-argentina-del-53-al
>elpais.com/argentina/2025-01-14/argentina-cierra-2024-con-una-inflacio
>www.reuters.com/latam/negocio/HHNRC43TJZJK7F7HXI23D7B7KU-2025-03-20/
>…   » ver todo el comentario
2 K 37
ostiayajoder #4 ostiayajoder *
#3 Q realidades paralelas? Si paso hace 2 semanas!!!!!!!

Estais chaladisimos....
3 K 61
pedrario #6 pedrario
#4 ¿Pero has leído lo que he puesto? En lo poco que has tardado diría que no, ni menos los enlaces adjuntos.

Tú dices que Argentina iba a quebrar hasta que llegó el anuncio de Trump, la realidad es que Argentina estaba mejorando económica varios meses antes de saberse nada de Trump.
1 K 20
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#6 Argentina iba a quebrar hasta que ha llegado el BM, el FMI y Trump 2 veces.

Tus indicadores no valen nada pq solo cuentan una parte de la historia y la prueba es....

... q la han rescatado 4 veces desde entonces.

Asi q cuentame mas peliculas si quieres.
3 K 39
pedrario #12 pedrario
#8 Luego preguntas sobre realidades paralelas.

Ante datos objetivos solo sueltas chorradas.

Argentina estaba mejorando datos, esa es la realidad, que lo haga más rápido o despacio es otra historia.
2 K 9
ostiayajoder #14 ostiayajoder *
#12 pero q te pasa en la cabeza????

Lo objetivo es q le han rescatado 4 veces

Si fuera bien no habria necesitado nada de gobiernos extranjeros.

Tus datos, de mierda, claro, son solo cosas descontextualizadas e incompletas q acabaron en 4 rescates.

Esa es la realidad. Mejoraba unos datos y empeoraba otros como la ocupacion o la produccion industrial y la suma de todos los datos, positivos y negativos son 4 rescates.

Esa es la realidad.

A partir de ahora; como colonia USA no creo q le vaya peor q antes del rescate pq USA ha demostrado q le van a sacar de donde estan como sea para q triunfe el neoliberalismo de estado.

Pero vamos: las politicas economicas de Milei; una reputisima mierda, claramente.
1 K 18
pedrario #15 pedrario
#14 A Milei no lo han rescatado.

Milei ha demostrado ser capaz de sanear cuentas y mejorar los datos. Ante eso, ha convencido para hacer swap y refinanciar deuda que le permitirán acelerar el proceso de saneamiento y reducir deuda, pero el proceso ya estaba iniciado y era positivo.

Tu sigue echando bilis ante esa realidad y ya siento que no tengas datos para desmentir lo positivo de las medidas ya en 2024.
2 K 37
ostiayajoder #17 ostiayajoder *
#15 A Milei le han rescatado.

LITERALMENTE

No a Argentina, a Milei.

Trump condiciono los 40000 millones y todas las ayudas a q saliera Milei. No a q Argentina noseque....

Y si, todo lo q hizo Milei desemboco en 4 rescates.

Estais fatal de la cabeza, de verdad. xD
0 K 7
pedrario #19 pedrario
#17 Sigue con la bilis en tu realidad paralela chico, no hay más que decir :-*

Te quedan años de biliar.
1 K 20
ostiayajoder #26 ostiayajoder *
#19 Sigue con tus pajas mentales:

BM, FMI y Trump le sueltan a Milei pasta por q como todo le va bien necesitaba un rescate cada 15 dias....

LoL

Yo no se si de verdad os creeis las chorradas q poneis....
0 K 7
Findeton #29 Findeton
#26 Milei 2031, tienes muchos años de bilis por delante.
0 K 11
ostiayajoder #30 ostiayajoder
#29 Q a mi Milei no me da nada... me la suda q salga o q no.

Yo solo constato q, sin otro ESTADO apoyandole, se va a la mierda su politics economica.
1 K 27
Findeton #31 Findeton *
#30 ¿Qué ayuda ha dado hasta ahora? Nada (porque el swap no se ha usado), simplemente EEUU ha comprado pesos baratos en el libre mercado y ahora están más caros, con esa operación por ahora el Tesoro americano ha ganado más de un 10% de diferencia en un mes.
0 K 11
Verdaderofalso #34 Verdaderofalso *
#2 #3 Ante el riesgo de una "aguda iliquidez", el Tesoro activó el Fondo de Estabilización de Cambios (ESF), un mecanismo de 211.000 millones de dólares respaldado por reservas para intervenir directamente. El paquete se intensificó en octubre: estimaciones del mercado indican que EEUU invirtió más de 1.000 millones de $

Donald Trump fue tajante al respecto y dijo que el apoyo de EEUU dependía del éxito de Milei en las elecciones y señaló: "Si él pierde, no seremos generosos con Argentina".

www.meneame.net/m/actualidad/scott-bessent-gran-ganador-elecciones-leg
0 K 20
Findeton #5 Findeton
#2 ¿Qué rescate? Si la deuda neta ha bajado en 55B. Otra cosa es refinanciar la deuda, lo cual por cierto baja la deuda total.
2 K 37
ostiayajoder #9 ostiayajoder
#5 como q que rescate????

Los 40000 millones de los q hablas en el comentario #1....
2 K 41
ccguy #10 ccguy
#5 Entonces, cuando las noticias de Estados Unidos dicen que Trump le va a dar 20.000 millones de dólares a Argentina, ¿mienten?
2 K 46
Findeton #11 Findeton *
#10 Es incompleto. EEUU ha aceptado un swap (intercambio de monedas), lo cual no es un préstamo. Los otros 20mil millones es refinanciación de deuda (no aumenta la deuda), que además es desde el sector privado, no del estado, y que además baja la deuda total.
2 K 37
skaworld #18 skaworld
#10 #11 El rescate a la banca no es un rescate y no va a costar a los españoles ni un euro.

Pero con acento gaucho.
2 K 44
Findeton #21 Findeton
#18 Otro que llora? que llamen a la buambulancia por favor.
1 K 28
skaworld #24 skaworld
#21 No no, yo estoy estupendo, he refinanciado mis deudas y resulta que ahora no tengo.
1 K 24
ccguy #20 ccguy
#11 Desde Estados Unidos, ¿no van a poner ese dinero, en dólares?

Puedes hablar de swaps, refinación y resto de términos que te gustan, pero en Estados Unidos, con el gobierno federal cerrado, se habla de los 20 billones a Argentina todos los días.

Y no he visto ninguna réplica a eso.
1 K 27
Findeton #27 Findeton
#20 La realidad es que el swap es eso, un swap, que además no han empezado a usar todavía. Y los otros 20B no están concedidos, y cuando lo estén, será un préstamo de refinanciación (que bajará la deuda total), lo dará el JP Morgan y otros bancos, no el estado.
0 K 11
ccguy #35 ccguy
#27 y si lo va a dar JPMorgan, ¿Qué pinta Trump?
0 K 20
Findeton #36 Findeton
#35 Nada, por? Lo habéis metido vosotros.
0 K 11
ostiayajoder #22 ostiayajoder *
#11 Argentina no tenia dolares pq se los habia gastado en mantener artificialmente alto el peso ni capacidad para obtenerlos y los necesitaba para no quebrar.

USA le dio 40000 millones para q pudiera pagarlos basicamente a fondo perdido pq no sabe como va a estar el peso cuando lo vaya a cobrar pero seguramente mas bajo....

Esa es toda la historia.
1 K 27
Findeton #25 Findeton
#22 No hace falta que sigas llorando, ya te recuperarás. Por otra parte, lo que dices es un bulo.
0 K 11
ostiayajoder #28 ostiayajoder *
#25 Ostia.....

Estais enajenadisimos....

Q barbaridad...

Es decir: ya lo sabia, pero es muy exagerado....
0 K 7
Findeton #32 Findeton
#28 Y yo que creía que los enajenados eran los que llevaban mil portadas sobre lo mal que iba Argentina y por lo que los argentinos le iban a votar en contra.
0 K 11
#23 Jacusse
#2 Esa v mal puesta dice todo.
0 K 10
#7 Suleiman
Es una buena noticia, en breve vuelven los argentinos a su país debido a la gran mejoría del país.
2 K 33
#13 sald64059
#7 esa si que sería una buena noticia.
1 K 11
#16 Suleiman
#13 Totalmente, para ellos y para nosotros.
2 K 7
Findeton #33 Findeton
#16 ¿Y entonces quién va a contratar a tanto psicólogo?
0 K 11
Findeton #1 Findeton
Bessent compró pesos baratos. Más que un rescate, hizo dinero con la operación, a favor de EEUU.
1 K 28

