Arabia no descarta una respuesta militar contra Irán después de los ataques a una refinería de petróleo situada junto al Mar Rojo

Debido a este ataque, el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, ha confirmado que "nos reservamos el derecho a llevar a cabo acciones militares. Si llegamos a ese punto, el gobierno del país tomará las decisiones necesarias". El ministro saudí ha puesto en duda el compromiso de Irán de respetar la vecindad y hermandad con los países musulmanes de Oriente Próximo. "¿Dónde está su apoyo a las causas islámicas?", se ha preguntado, "no lo veo. Expresan consignas tras las que se esconden, pero solo protegen sus propios intereses.