Arabia no descarta una respuesta militar contra Irán después de los ataques a una refinería de petróleo situada junto al Mar Rojo

Debido a este ataque, el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, ha confirmado que "nos reservamos el derecho a llevar a cabo acciones militares. Si llegamos a ese punto, el gobierno del país tomará las decisiones necesarias". El ministro saudí ha puesto en duda el compromiso de Irán de respetar la vecindad y hermandad con los países musulmanes de Oriente Próximo. "¿Dónde está su apoyo a las causas islámicas?", se ha preguntado, "no lo veo. Expresan consignas tras las que se esconden, pero solo protegen sus propios intereses.
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Pues no parece que tenga mucho éxito con la defensa de sus otras pilinguis de la zona...
es.wikipedia.org/wiki/Real_Fuerza_Aérea_Saudí
Tampoco los de Irán ni sus misiles vuelan sin combustible, no se que pretendes decir con eso.
www.meneame.net/story/f-35-estadounidense-danado-presunto-ataque-irani
- ¡Daddy Washington, daddy Washington, el capullo de Irán me acaba de dar una nalgada y decirme "ay, golfilla", machácalo, papi!, ¡Pero Daddy Washington, que pases de la zorra de Catar y me hagas caso a mí!, ¡A veces parece que solo te importa Israel y a mí nada más que me quieres por el petróleo!
Ahora en serio: los Saud son de lo más inútil, poco inteligente y follacabresco que te puedes encontrar en todo el mundo árabe (y… » ver todo el comentario
Es decir, peor que un infiel, alguien que ha abandonado el Islam.
De modo que menos cuentos
Lo importante que han dicho es "que usarán todos los medios a su alcance para detener los ataques de Irán ".
www.meneame.net/m/actualidad/arabia-saudi-asegura-usaran-todos-medios-
es decir, que se ha agotado la vía diplomática y que ahora van a empezar a ayudar a Israel y a Estados Unidos en sus ataques contra Irán para destruirlos. Eso es una escalada.
Presto a recoger los pedazos