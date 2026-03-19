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Arabia no descarta una respuesta militar contra Irán después de los ataques a una refinería de petróleo situada junto al Mar Rojo

Arabia no descarta una respuesta militar contra Irán después de los ataques a una refinería de petróleo situada junto al Mar Rojo

Debido a este ataque, el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, ha confirmado que "nos reservamos el derecho a llevar a cabo acciones militares. Si llegamos a ese punto, el gobierno del país tomará las decisiones necesarias". El ministro saudí ha puesto en duda el compromiso de Irán de respetar la vecindad y hermandad con los países musulmanes de Oriente Próximo. "¿Dónde está su apoyo a las causas islámicas?", se ha preguntado, "no lo veo. Expresan consignas tras las que se esconden, pero solo protegen sus propios intereses.

| etiquetas: arabia saudí , irán , oriente próximo
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16 comentarios
6 0 0 K 84 actualidad
Guanarteme #2 Guanarteme
¿Y qué van a hacer los saudíes?, ¿Ponerse a gritar como una pilingui histriónica para que su chuloputas Yiuesei se meta en la bronca?
xD xD xD
Pues no parece que tenga mucho éxito con la defensa de sus otras pilinguis de la zona...
2 K 52
security_incident #5 security_incident
#2 No van a hacer nada. Es todo un paripé. No tienen capacidad ni militar ni política. Bastante tienen con los hutíes que , por cierto, están todavía sentados al sol con el palillo en la boca.
2 K 47
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Es la tercera fuerza aérea de la zona tras Israel y Egipto, con más de mil naves y hasta 8 de reabastececimiento en vuelo
es.wikipedia.org/wiki/Real_Fuerza_Aérea_Saudí
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Asimismov #10 Asimismov
#8 sin fuel JP9, los aviones saudíes no vuelan.
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#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#10 Para eso tienen reservas y refinerías.

Tampoco los de Irán ni sus misiles vuelan sin combustible, no se que pretendes decir con eso.
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security_incident #13 security_incident
#8 Sisi. Lo que pasa que supongo que ellos tb se enteran de estas noticias y que de bien le está yendo a la primera potencia aérea del mundo (igual unas 20 veces más grande que la Saudí) "dominando" el espacio aéreo Iraní.

www.meneame.net/story/f-35-estadounidense-danado-presunto-ataque-irani
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Guanarteme #9 Guanarteme
#5 Que sííí, mira lo que están hacieeeendo:

- ¡Daddy Washington, daddy Washington, el capullo de Irán me acaba de dar una nalgada y decirme "ay, golfilla", machácalo, papi!, ¡Pero Daddy Washington, que pases de la zorra de Catar y me hagas caso a mí!, ¡A veces parece que solo te importa Israel y a mí nada más que me quieres por el petróleo!

Ahora en serio: los Saud son de lo más inútil, poco inteligente y follacabresco que te puedes encontrar en todo el mundo árabe (y…   » ver todo el comentario
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pitercio #1 pitercio *
¡Qué cachondos! son monsurmanes para lo que les interesa y muricanos para todo lo demás.
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#7 PerritaPiloto
#1 Los Saud son una familia con la empresa más rica del mundo. Lo de musulmanes es secundario. Son asquerosamente ricos más allá de lo evaluable.
3 K 68
Guanarteme #11 Guanarteme
#1 #7 Ehhh, esto.... ¿Se nos olvida que los sunníes y los chiíes se consideran "apóstatas" entre ellos?

Es decir, peor que un infiel, alguien que ha abandonado el Islam.
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#15 chavi
#11 Sin tener en cuenta que uno de los dos deja en su territorio bases militares de infieles desde las que se ataca a paises musulmanes.

De modo que menos cuentos
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#4 Feliberto
Eso, seguid al pie de la letra el plan que israel tenía para vosotros.
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alehopio #16 alehopio
#0 Lo que han dicho es más importante que "no descarta una respuesta militar contra Irán", pues eso no significa nada ya que esa misma opción la tenían desde el primer día.

Lo importante que han dicho es "que usarán todos los medios a su alcance para detener los ataques de Irán ".

www.meneame.net/m/actualidad/arabia-saudi-asegura-usaran-todos-medios-

es decir, que se ha agotado la vía diplomática y que ahora van a empezar a ayudar a Israel y a Estados Unidos en sus ataques contra Irán para destruirlos. Eso es una escalada.
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calde #3 calde
Irrelevante, a quién le importa? Ni pestañean cuando ven como matan a sus vecinos.
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#14 chavi
En el momento en que se lie bien liada, EEUU saldrá por patas, como en Ucrania.

Presto a recoger los pedazos
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#6 Kuruñes3.0
Hajajaja y que van a mandar, a la chacha semiesvlava? Porque ll qie es ellos mismos xD xD
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menéame