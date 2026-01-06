Aquilino Gonell, policía en el Asalto al Capitolio: “Si no hubiera sido por la policía, Estados Unidos sería ahora una dictadura”

El sargento de policía, que defendió a los congresistas durante el ataque de una turba de alborotadores al Congreso, denuncia el olvido de aquel episodio que puso en riesgo la democracia de Estados Unidos. “Que el presidente del país (Donald Trump) niegue lo que pasó y trate de reescribir la historia, es una cosa que me atormenta y agrava mi herida moral”, cuenta Gonell