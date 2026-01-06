edición general
30 meneos
35 clics
Aquilino Gonell, policía en el Asalto al Capitolio: “Si no hubiera sido por la policía, Estados Unidos sería ahora una dictadura”

Aquilino Gonell, policía en el Asalto al Capitolio: “Si no hubiera sido por la policía, Estados Unidos sería ahora una dictadura”

El sargento de policía, que defendió a los congresistas durante el ataque de una turba de alborotadores al Congreso, denuncia el olvido de aquel episodio que puso en riesgo la democracia de Estados Unidos. “Que el presidente del país (Donald Trump) niegue lo que pasó y trate de reescribir la historia, es una cosa que me atormenta y agrava mi herida moral”, cuenta Gonell

| etiquetas: aquilino gonell , héroe , trump , extrema derecha , asalto al capitolio
25 5 0 K 271 actualidad
5 comentarios
25 5 0 K 271 actualidad
DDJ #4 DDJ *
“Si no hubiera sido por la policía, Estados Unidos sería ahora una dictadura”

Pues de facto casi, casi, casi lo es, y le quedan dos telediarios para que Trump anule elecciones y ya sea una dictadura completa
1 K 20
#5 famufa
Lo han alargado un rato, al menos...
1 K 17
#1 Eukherio
Hombre, es mucho suponer que unas decenas de colgaos habrían terminado tomando el poder en Estados Unidos. Que sí, que igual hubiesen hecho una masacre bonita con los que allí estaban, pero es que lo lógico sería que después se enviase al ejército y los sacasen en bolsas.
0 K 8
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 entonces porque Trump presionó a Pence hasta última hora para que no certificase la victoria de Biden?
www.meneame.net/story/trump-ataca-pence-no-declarar-resultados-elector

Habría hecho un Maduro
0 K 20
#3 Eukherio
#2 Pero es que no habrían capturado a Biden, con lo que siempre podría reclamar su condición de ganador de las elecciones. Yo no creo que de ese intento de golpe de estado hubiese salido nada tangible, simplemente un ridículo internacional de mayor magnitud todavía.
0 K 8

menéame