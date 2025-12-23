Aprobada la privatización del servicio municipal de agua en Siero

Una medida, apoyada por el PSOE y Vox y duramente criticada por el resto de partidos que advierten de que supondrá un incremento importante en la factura. El pleno ha dado luz verde a la privatización del agua con los votos a favor de PSOE y Vox, la abstención de la Plataforma Vecinal de La Fresneda y el rechazo de PP, IU y Podemos. Vox ha votado a favor pero culpa al alcalde de haber llegado a esta situación incluso ha pedido su dimisión. IU y Podemos se han mostrado totalmente en contra, al igual que el Partido Popular...