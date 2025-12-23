Aprobada la privatización del servicio municipal de agua en Siero

Una medida, apoyada por el PSOE y Vox y duramente criticada por el resto de partidos que advierten de que supondrá un incremento importante en la factura. El pleno ha dado luz verde a la privatización del agua con los votos a favor de PSOE y Vox, la abstención de la Plataforma Vecinal de La Fresneda y el rechazo de PP, IU y Podemos. Vox ha votado a favor pero culpa al alcalde de haber llegado a esta situación incluso ha pedido su dimisión. IU y Podemos se han mostrado totalmente en contra, al igual que el Partido Popular...
| etiquetas: aprobada , privatización , servicio , municipal , agua , siero , asturias , vox , psoe
Medio siglo... Es que se dice pronto.
Me gustaría coger la parte de "socialista" del nombre, arrancarla y hacérsela tragar, pedazo de cerdos traidores al socialismo.
Personalmente, tengo algunos amigos que aun lo votan
Lo consideran "mala izquierda" pero "izquierda a fin de cuentas"
Y luego la trampa del "voto útil"
En fin, tenemos PPSOE para siglos