Aprobada la privatización del servicio municipal de agua en Siero

Una medida, apoyada por el PSOE y Vox y duramente criticada por el resto de partidos que advierten de que supondrá un incremento importante en la factura. El pleno ha dado luz verde a la privatización del agua con los votos a favor de PSOE y Vox, la abstención de la Plataforma Vecinal de La Fresneda y el rechazo de PP, IU y Podemos. Vox ha votado a favor pero culpa al alcalde de haber llegado a esta situación incluso ha pedido su dimisión. IU y Podemos se han mostrado totalmente en contra, al igual que el Partido Popular...

6 comentarios
Harkon #1 Harkon *
eh, pero vótenme a mi que hay que parar a la ultraderecha... y no se qué de la pinza de Podemos con la derecha.... y no se qué de medidas sociales... privatizarte el agua...
Lyovin81 #2 Lyovin81 *
#1 El PSOE es un engaño desde los años setenta del siglo pasado. El que no se haya dado cuenta tiene un problema gordo, más gordo que el engaño del PSOE. Es más de medio siglo tomándole el pelo al personal.
Medio siglo... Es que se dice pronto.

Me gustaría coger la parte de "socialista" del nombre, arrancarla y hacérsela tragar, pedazo de cerdos traidores al socialismo.
Autarca #5 Autarca *
#2 Pues son varios millones de personas

Personalmente, tengo algunos amigos que aun lo votan

Lo consideran "mala izquierda" pero "izquierda a fin de cuentas"

Y luego la trampa del "voto útil"

En fin, tenemos PPSOE para siglos
#3 Pixmac
Y Jordi Sevilla diciendo que la caída del PSOE viene de "podemizarse" xD xD xD
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Me iba a pegar una jartá de risas si se encarece el agua en Siero xD xD
#6 Toponotomalasuerte
Sobrecitos ricos de los de siempre.
