El apoyo de los latinos a Trump baja del 44% al 25% en EEUU
Las encuestas muestran que la marcha de la economía y la cruzada migratoria con perfil racial del republicano erosionan el apoyo que impulsó su victoria hace un año.
actualidad
#3
Spirito
Es decir, a día de hoy, para quien medio esté informado y tenga dos dedos de frente, a sabiendas de que Trump odia lo hispano, odia el idioma español, un 25% de hispanos lo votan.
¿Estáis locos, tontos o ambas cosas?
No lo entiendo, de verdad.
14
K
174
#6
DayOfTheTentacle
*
#4
pq piensan que son malos inmigrantes, no como ellos que son buenos.
Edito, añado a
#3
3
K
22
#12
Spirito
*
#10
#6
Parte de ello se explica porque EEUU hoy en día es un país fanatizado en religión, es decir, un cáncer para cualquier civilización... y con esa hipocresía normalizada justifican cualquier barbarie e injusticia que favorezca su interés.
3
K
31
#14
DayOfTheTentacle
#12
y aquí está pasando igual
1
K
14
#10
themarquesito
#3
Es porque detestan a otra gente, como por ejemplo a los inmigrantes haitianos.
1
K
39
#13
HeilHynkel
*
#10
Y a otros hispanoamericanos. Y conozco casos de primera mano.
Y como dice el refrán, nunca pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió. El que hayan sido maltratados no quiere decir que se opongan a maltratar a otros. También se lo digo a
#4
, parece ir en contra de la lógica, pero es acorde a la condición humana.
2
K
35
#15
kobofen
#3
El dato relevante es que el 75% de la población es subnormal. No vas a pedirles que justifiquen lo que hacen. No pueden porque no lo saben.
0
K
7
#17
Spirito
#15
No sé exactamente el porcentaje, más sí, un tanto muy muy elevado son personas sin formación suficiente para cuestiones políticas, geopolíticas, sociológicas, comerciales... y así nos va a los trabajadores, que nos legislan y engañan como quieren.
0
K
9
#20
shibabcn
#3
tengo unos conocidos, sus padres son puertoriqueños y viven en EEUU... no os podéis ni imaginar lo de sus padres, es absurdo pero superacistas, a la derecha de Trump... se piensan que todo eso no va contra ellos, se miran al espejo y ven al modélico americano patrio medio perfecto, casi seguro que se ven rubios de ojos azules y todo...
0
K
8
#2
bacilo
El problema es que nunca más habrá elecciones libres en EEUU.
8
K
86
#8
DayOfTheTentacle
#2
por?
0
K
6
#9
Harkon
#2
Sí hombre, tras una guerra civil
0
K
19
#4
frankye
Y todavía queda un 25% que lo apoya, con el trato que le ha dado a los inmigrantes. De verdad que hay que tener el cerebro hecho papilla.
6
K
83
#11
Alcalino
Las encuestas ya dan igual, en EEUU no habrá próximas elecciones.
Habrá un golpe de estado, o una guerra civil, o una guerra contra algún enemigo que justifique postponerlas "indefinidamente"
4
K
46
#19
Nuisaint
#11
Si, Trump ya lo ha soltado alguna vez ,así que es probable
0
K
7
#1
ZapZapZap
#leopardsatemyface
3
K
44
#5
DayOfTheTentacle
25% wow... Pero tampoco me sorprende pq en espanha gran parte de los votantes de vox son latams.
3
K
29
#16
kobofen
#5
O sea que ir a un meeting de Vox debe ser como entrar en una iglesia evangélica.
0
K
7
#18
Suleiman
A Trump se la suda los latinos, ya no los necesita.
0
K
13
#7
watari75
A los latinos nos gusta la salsa y el perreo.
Aaasucar!
0
K
6
