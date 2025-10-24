edición general
El apoyo de los latinos a Trump baja del 44% al 25% en EEUU

El apoyo de los latinos a Trump baja del 44% al 25% en EEUU

Las encuestas muestran que la marcha de la economía y la cruzada migratoria con perfil racial del republicano erosionan el apoyo que impulsó su victoria hace un año.

Spirito #3 Spirito
Es decir, a día de hoy, para quien medio esté informado y tenga dos dedos de frente, a sabiendas de que Trump odia lo hispano, odia el idioma español, un 25% de hispanos lo votan.

¿Estáis locos, tontos o ambas cosas?

No lo entiendo, de verdad.
14 K 174
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle *
#4 pq piensan que son malos inmigrantes, no como ellos que son buenos.

Edito, añado a #3
3 K 22
Spirito #12 Spirito *
#10 #6 Parte de ello se explica porque EEUU hoy en día es un país fanatizado en religión, es decir, un cáncer para cualquier civilización... y con esa hipocresía normalizada justifican cualquier barbarie e injusticia que favorezca su interés.
3 K 31
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#12 y aquí está pasando igual
1 K 14
themarquesito #10 themarquesito
#3 Es porque detestan a otra gente, como por ejemplo a los inmigrantes haitianos.
1 K 39
HeilHynkel #13 HeilHynkel *
#10

Y a otros hispanoamericanos. Y conozco casos de primera mano.

Y como dice el refrán, nunca pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió. El que hayan sido maltratados no quiere decir que se opongan a maltratar a otros. También se lo digo a #4, parece ir en contra de la lógica, pero es acorde a la condición humana.
2 K 35
#15 kobofen
#3 El dato relevante es que el 75% de la población es subnormal. No vas a pedirles que justifiquen lo que hacen. No pueden porque no lo saben.
0 K 7
Spirito #17 Spirito
#15 No sé exactamente el porcentaje, más sí, un tanto muy muy elevado son personas sin formación suficiente para cuestiones políticas, geopolíticas, sociológicas, comerciales... y así nos va a los trabajadores, que nos legislan y engañan como quieren.
0 K 9
shibabcn #20 shibabcn
#3 tengo unos conocidos, sus padres son puertoriqueños y viven en EEUU... no os podéis ni imaginar lo de sus padres, es absurdo pero superacistas, a la derecha de Trump... se piensan que todo eso no va contra ellos, se miran al espejo y ven al modélico americano patrio medio perfecto, casi seguro que se ven rubios de ojos azules y todo...
0 K 8
#2 bacilo
El problema es que nunca más habrá elecciones libres en EEUU.
8 K 86
Harkon #9 Harkon
#2 Sí hombre, tras una guerra civil :troll:
0 K 19
#4 frankye
Y todavía queda un 25% que lo apoya, con el trato que le ha dado a los inmigrantes. De verdad que hay que tener el cerebro hecho papilla.
6 K 83
#11 Alcalino
Las encuestas ya dan igual, en EEUU no habrá próximas elecciones.

Habrá un golpe de estado, o una guerra civil, o una guerra contra algún enemigo que justifique postponerlas "indefinidamente"
4 K 46
#19 Nuisaint
#11 Si, Trump ya lo ha soltado alguna vez ,así que es probable
0 K 7
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
25% wow... Pero tampoco me sorprende pq en espanha gran parte de los votantes de vox son latams.
3 K 29
#16 kobofen
#5 O sea que ir a un meeting de Vox debe ser como entrar en una iglesia evangélica.
0 K 7
#18 Suleiman
A Trump se la suda los latinos, ya no los necesita.
0 K 13
watari75 #7 watari75
A los latinos nos gusta la salsa y el perreo.
Aaasucar!
0 K 6

