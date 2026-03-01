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Antifeminismo en los jóvenes: entre lo material y lo cultural
Atrapados entre la falta de expectativas vitales y el cambio en los roles de género, los chavales se enfadan con el feminismo y no con quien los precariza
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:
antifeminismo
,
incels
,
criptobros
,
gymbros
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politica
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#1
LokoYo_
Mientras una parte del feminismo siga señalando al hombre como culpable colectivo, con mensajes como “el violador eres tú” o “eres parte del problema por ser hombre”, es inevitable que muchos jóvenes reaccionen en contra.
No porque rechacen la igualdad, sino porque rechazan ser culpabilizados por su identidad.
Si el feminismo se percibe como una ideología que enfrenta, que justifica abusos o desigualdades legales hacia los hombres, deja de ser un movimiento por la igualdad y se convierte en un conflicto.
Y mientras eso no se corrija, el antifeminismo no va a desaparecer, porque es, en parte, una reacción a ese enfoque.
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#4
DrEvil
#1
Si es que viendo solamente las etiquetas del envío: antifeminismo , incels , criptobros , gymbros ya se da ejemplo de lo que dices.
Como profetizaron los Simpsons:
www.youtube.com/watch?v=EK20Uj7qXwQ
"Oiga, ¡Está claro que vive en el pasado! ¡Modernícese tío!"
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#8
Fernando_x
#1
Creo que lo que quieres decir es que mientras los medios y los influencers sigan mandando el mensaje de "el feminismo te señala como culpable", los jóvenes seguirán reaccionando en contra. Han conseguido que una buena parte de la juventud se crea ese mensaje de que el feminismo está contra ellos, que justifica abusos contra ellos, etc...
Y mientras todo eso no se corrija, el antifeminismo no va a desaparecer.
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#15
sotillo
#8
Para muchos jovenes todo el universo está en su contra y no les deja ser libres
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#11
Poplíteo
*
#1
El antifeminismo es una posición propia de ineptos a los que han engañado para remar en la dirección contraria a la consecución de una sociedad sana.
Los antifeministas no se han preocupado de investigar la cantidad de cosas que hacen en su día a día, que tienen integradas como perfectamente normales, y que evidencian una inferioridad asumida del sexo femenino, así que hay que gritarles animaladas palmarias para que abran los putos ojos y se preocupen por estudiar el fenómeno, que no puede…
» ver todo el comentario
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K
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#13
sotillo
#1
La frustración y la mala educación no se corrigen por culpar al feminismo, a muchos machitos no les gusta que les digan que no por qué no saben que es esto, en su casa siempre han sido los mejores , los más guapos, los más listos, luego salen al mundo real y ven que muchas chicas, son más listas, más guapas, mejor formadas y que tienen ciertas ideas de la relación que buscan y aquí vienen los problemas y por esto la que no les sigue el juego es una feminista radical y aparece la violencia
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#2
rystan
*
El antifeminismo es una posición construida políticamente al calor de la derechización global.
NO.
Claramente no.
Si tienes cientos de leyes que te discriminan por razón de tu sexo, es normal y lógico que te lo tomes a mal. Querer buscarle cualquier otra causa es pura mala fe y ganas de querer justificar lo injustificable.
¿por qué el contenido antifeminista encuentra un terreno fértil en una generación que creció en un entorno más igualitario que las anteriores?
Porque es mentira. No hay más igualdad. Hay menos.
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#6
DrEvil
#2
Alguna gente prefiere echar la culpa de todo a los demás. Llegando al extremo de culpar al 50% de la población de casi todos los problemas. Y durante una época, debido a los tabúes que había entonces (y hasta cierto punto aún hay), pues ese 50% tragó porque sino le linchaba la turba.
Pero los jóvenes no vienen con esa mochila. Y solamente ven que hay discriminación en su contra, y por algún extraño motivo no les gusta y se rebelan. Qué cosa más rara...
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#17
Poplíteo
#2
Primero alcanzamos la igualdad efectiva. Después solucionamos las pataletas, vale?
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#18
IngridPared
#2
El antifeminismo es una posición construida políticamente al calor de la derechización global.
Va a ser que sí.
En las encuestas coinciden admirablemente los porcentajes de antifeminismo y simpatía por la extrema derecha. Son las mismas franjas de edad y sexo. Más entre los más jóvenes y más entre los chicos que enre las chicas.
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#3
javierchiclana
Discriminación
positiva
es discriminación.
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#5
rystan
#3
Incluso hay feministas que te dicen que si no te has fijado en la palabra "positiva". Es abosolutamente increible el nivel de adoctrinamiento.
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#7
DrEvil
#5
O el nivel intelectual...
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#10
Fernando_x
*
#3
La discriminación es perfectamente legal e incluso buena en muchas situaciones. Si no le pones un adjetivo. Impedirte la entrada en un recinto porque se supera el aforo es discriminarte, y está bien. Impedirte a ti escribir en un foro en el que has sido baneado por incumplir sus normas es discriminar, y está bien. Facilitar el acceso a un edificio a personas con baja movilidad es discriminar, y está bien. Impedir el acceso a coches muy contaminantes al centro de ciudades muy contaminadas es discriminar, y está bien. Dar ayudas a familias con bajos ingresos es discriminar, y está bien.
Te puedo seguir poniendo ejemplos hasta mañana sin parar.
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#9
Fernando_x
Quienes te están discriminando por leyes son los empresarios que te dan una mierda de sueldo, los propietarios de piso que te piden una barbaridad por un cuchitril, los gobiernos que reducen y precarizan servicios sociales como sanidad, etc...
Y además te venden que el peligro y el enemigo son las feministas. Para ponerte una venda en los ojos del verdadero problema que tienes.
¿pero es que nadie de los que comenta se ha leído más allá del titular???
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#14
IngridPared
Para mí lo más interesante del artículo es la correlación que hace entre los movimmientos antifeminista y antiinmigración. Ante la falta de expectativas y la precarización, algunos buscan un culpable equivocado o, más bien, un competidor indeseable. En este sentido podríamos ver a las mujeres como migrantes: desde un estado de dependencia económica total con respecto al hombre a un estado de independencia (Las mujeres facturan). Si echamos a los inmigrantes y/o apartamos a las mujeres, tendremos más espacio para desarrollarnos y vivir mejor, sería la "idea".
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#12
CharlesBrowson
Algo tan loable como el feminismo esta llegando a estos puntos de repulsión pero no por los fines, sino por los medios, algo que la minoria mas mas malvada y abyecta sigue al frente cual garrapatas para no perder su modus vivendi y seguir esparciendo su ponzoñoso odio, para salvar esto esa cohorte de infames malvados deberian dar un paso al lado, dejar que las mujeres capaces, equilibradas y competentes lo intenten salvar.
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#16
anv
A ver... el antifeminismo es entendible. He escuchado más de una vez a jóvenes que tienen miedo de relacionarse con algunas mujeres porque piensan que podrían ser denunciados por abusos. Y no me refiero sólo a tener miedo de tener sexo porque la chica pueda después decir que no fue consentido. Conozco un caso muy cercano en que la chica denunció "tocamientos" por despecho después de ser rechazada. Por suerte la cosa no pasó a mayores pero la denuncia se puso.
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No porque rechacen la igualdad, sino porque rechazan ser culpabilizados por su identidad.
Si el feminismo se percibe como una ideología que enfrenta, que justifica abusos o desigualdades legales hacia los hombres, deja de ser un movimiento por la igualdad y se convierte en un conflicto.
Y mientras eso no se corrija, el antifeminismo no va a desaparecer, porque es, en parte, una reacción a ese enfoque.
Como profetizaron los Simpsons: www.youtube.com/watch?v=EK20Uj7qXwQ
"Oiga, ¡Está claro que vive en el pasado! ¡Modernícese tío!"
Y mientras todo eso no se corrija, el antifeminismo no va a desaparecer.
Los antifeministas no se han preocupado de investigar la cantidad de cosas que hacen en su día a día, que tienen integradas como perfectamente normales, y que evidencian una inferioridad asumida del sexo femenino, así que hay que gritarles animaladas palmarias para que abran los putos ojos y se preocupen por estudiar el fenómeno, que no puede… » ver todo el comentario
NO.
Claramente no.
Si tienes cientos de leyes que te discriminan por razón de tu sexo, es normal y lógico que te lo tomes a mal. Querer buscarle cualquier otra causa es pura mala fe y ganas de querer justificar lo injustificable.
¿por qué el contenido antifeminista encuentra un terreno fértil en una generación que creció en un entorno más igualitario que las anteriores?
Porque es mentira. No hay más igualdad. Hay menos.
Pero los jóvenes no vienen con esa mochila. Y solamente ven que hay discriminación en su contra, y por algún extraño motivo no les gusta y se rebelan. Qué cosa más rara...
Va a ser que sí.
En las encuestas coinciden admirablemente los porcentajes de antifeminismo y simpatía por la extrema derecha. Son las mismas franjas de edad y sexo. Más entre los más jóvenes y más entre los chicos que enre las chicas.
positivaes discriminación.
Te puedo seguir poniendo ejemplos hasta mañana sin parar.
Y además te venden que el peligro y el enemigo son las feministas. Para ponerte una venda en los ojos del verdadero problema que tienes.
¿pero es que nadie de los que comenta se ha leído más allá del titular???