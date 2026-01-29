edición general
10 meneos
22 clics
Antidisturbios protegen el acceso de directivos de la fábrica de Ence Navia en un ambiente de gran tensión

Antidisturbios protegen el acceso de directivos de la fábrica de Ence Navia en un ambiente de gran tensión

Los trabajadores, con barricadas de neumáticos, se manifiestan a su paso con bengalas, tracas y lanzando huevos y harina bajo una fuerte presencia policial

| etiquetas: asturias , ence , ere , protestas
8 2 0 K 97 actualidad
1 comentarios
8 2 0 K 97 actualidad
Malinke #1 Malinke
Si hubo subvenciones millonarias condicionadas al mantenimiento del empleo, que devuelvan las subvenciones.

Igual quieren más subvenciones.
1 K 22

menéame