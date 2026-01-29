·
Antidisturbios protegen el acceso de directivos de la fábrica de Ence Navia en un ambiente de gran tensión
Los trabajadores, con barricadas de neumáticos, se manifiestan a su paso con bengalas, tracas y lanzando huevos y harina bajo una fuerte presencia policial
etiquetas
asturias
ence
ere
protestas
actualidad
1 comentarios
#1
Malinke
Si hubo subvenciones millonarias condicionadas al mantenimiento del empleo, que devuelvan las subvenciones.
Igual quieren más subvenciones.
1
K
22
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
Igual quieren más subvenciones.