edición general
1 meneos
4 clics

Ante altos costos, los jóvenes estadounidenses dudan si vale la pena ir a la universidad

La confianza pública en la educación superior ha caído en picado en los últimos años en medio de altos precios de matrícula, préstamos estudiantiles en aumento y un mercado laboral desalentador, además de preocupaciones ideológicas de los conservadores. Ahora, las universidades están luchando por demostrar su valor a los estudiantes. "Los estudiantes están siendo más conscientes de las veces en que la universidad no resulta rentable".

| etiquetas: estados unidos , jóvenes , universidad , coste , decidir
1 0 1 K 12 EEUU
2 comentarios
1 0 1 K 12 EEUU
Supercinexin #1 Supercinexin
No, siguiente pregunta.
0 K 20
Feindesland #2 Feindesland
Pueden ir a una más barata
las hay de todos los precios, por lo que sé.
No se trata de élite o nada.
0 K 17

menéame