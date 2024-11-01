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La Antártida pierde en 30 años el hielo equivalente a 20 veces Madrid

La Antártida pierde en 30 años el hielo equivalente a 20 veces Madrid

El análisis detallado de ciertos glaciares emblemáticos deja ver la magnitud de este retroceso con datos que no dejan lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Glaciares masivos como el Pine Island han experimentado un retroceso de 33 kilómetros, mientras que el glaciar Thwaites, fundamental para la estabilidad de la región, ha cedido 26 kilómetros. Pero el caso más extremo registrado en este estudio es el del glaciar Smith, que ha retrocedido 42 kilómetros. Estas cifras no son meras estadísticas, sino evidencias de un ecosistema roto.

| etiquetas: antártida , madrid , hielo , pierde
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6 comentarios
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taSanás #1 taSanás
Las mejores unidades de medida, los Madrides
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magnifiqus #2 magnifiqus
#1 Vale, pero eso... ¿cuántos Bernabeus son?
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TipejoGuti #3 TipejoGuti
#1 Pasamos del Madricentrismo al Madrimedismo...me ha superado.
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Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 La verdad que hubiera sido más claro en número equivalente al Hospital Zendal
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#5 LaMinaEnMiPuerta
#1 Es básicamente lo mismo que un país. Un Madrid es un España.
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almoss #6 almoss
En serio... ¿ahora miden en madrides? amosnomejodas...
El que inventó el sistema métrico internacional tiene que estar revolviéndose en su tumba.
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