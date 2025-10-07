·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8512
clics
Una a oda al self-hosting
4684
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
5444
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
5432
clics
Agente del ICE rocía spray pimienta sobre la válvula de respiración de un disfraz (Eng)
3475
clics
Vergüenza ajena por el concierto de Javier Milei: "No es IA. No es un capítulo de Black Mirror. Es el presidente de Argentina"
más votadas
399
El Congreso rechaza que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural con la abstención decisiva del PSOE
392
El Congreso aprueba una proposición de ley de EH Bildu para "prohibir" a plataformas digitales ofertar pisos turísticos ilegales
287
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
491
La asociación Amama dice que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama
401
El mapa de cómo Israel ha arrasado Gaza: carreteras, cosechas, ciudades enteras y una población destruida
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
87
clics
¿Por qué en 'Animal' hablan gallego pero en 'Dos Tumbas' hablan (casi) sin acento?
Un profesor cordobés ha comparado la forma en la que se utiliza el acento en las dos series más exitosas de la plataforma en los últimos meses.
|
etiquetas
:
acentos
,
españa
,
televisión
8
1
1
K
81
ocio
29 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
1
K
81
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pazentrelosmundos
Buen debate... Por cierto ese acento neutro del que hablan no existe, la gente de la meseta tiene su propio acento
2
K
38
#3
themarquesito
#1
La gente de la meseta tiene distintos acentos, pero el que se suele usar en televisión no es ninguno de ellos sino un acento "neutro" que no existe en la vida real
4
K
53
#10
jorgeesc
#3
chispas.
0
K
9
#7
jorgeesc
*
#1
El acento de la meseta (o los acentos de la meseta) es distinto del neutro, si bien puede ser una aproximación. De hecho en canarias tienen un neutro muy curioso, en su neutro cecean.
0
K
9
#22
Tailgunner
#1
es acento neutro porque apenas tiene dejes, alargaciones o acortaciones, no es musical ni cantarín, bastante mono-tono y se pronuncian las letras como debe ser, sin convertir 'd' en 'z' como en Madrid ni 'd' en 't' como en cataluña, las 's' son 's' y las 'z' son 'z'
0
K
6
#24
pazentrelosmundos
#22
ya me di cuenta del error y rectifico mi comentario
#1
.
Fallo mío al identificar como meseta ese acento neutro, me rodeo de gente cada uno con su soniquete y el Telediario por ejemplo por interpreto como central.
0
K
14
#2
kutto
En Animal no hablan gallego sino que hablan con acento gallego. De hecho, las actrices protagonistas no son gallegas que es algo que no entiendo ya que, habiendo actrices gallegas, utilizan a otras actrices impostando el acento que, por cierto, no cuela.
4
K
36
#9
Xoche
#2
Certo. Temos actrices e actores dabondo para que non sexa necesario "importar" nada de fora
0
K
6
#20
exeware
#9
tonces todos los papeles que hacen los actores gallegos hablando castellano que? tamos tolos?
0
K
10
#12
Katos
#2
es lo que tiene ser actor qué haces papeles de personas que no eres. Ni en edad ni en raza, ni en oficio, ni en historia,... Te lo juro.
Dejar de hacer el capullo con que los que actores deben asemejarse al personaje que interpretan. Es taaaaan ridículo.
El papel de gay tiene que ser interpretado por gays... No hay nada más clasista que un progresista confundido.
3
K
24
#15
DocendoDiscimus
*
#12
En Ocho Apellidos Catalanes aparece Belen Cuesta, una actriz que me encanta y que, si no me equivoco, es sevillana. Habla todo el rato con acento catalán, hasta que descubren que en realidad es gallega, y entonces empieza a hablar con acento gallego.
No es tan divertida como Ocho Apellidos Vascos (al final, el formato ya estaba usado y no sorprende tanto), pero ese gag en concreto me encantó.
Al final, los productores escogen a los actores por muchos factores. Si saben hacer el acento,…
» ver todo el comentario
0
K
13
#28
Tensk
#12
Mira, comparto contigo en que, precisamente, por ser actor lo que vas a hacer es de personas/personajes que no eres, está en la definición de la profesión, faltaría más.
Dicho esto, yo consideraría tener actores de una zona si lo que quieres es que tengan el habla de esa zona en vez de sonar forzado, como es el caso de la chica, por bien que lo haga en el resto de su trabajo en la serie/peli/loquesea.
Claro que te puedes encontrar cosas como Javier Bardem, que en "Mar adentro"…
» ver todo el comentario
0
K
11
#16
exeware
#2
de por si una actriz o actor representa a alguien que no es... donde esta el problema? si es peliroja que hace de rubia? si hubiera que hacer alguien en coma necesitamos a alguien en coma? o como? Yo puedo entender que poner a un blanco de negro o una mujer de hombre puede ya ser algo .. pero el resto... en fin...
0
K
10
#18
cosmonauta
#2
Totalmente. Yo no soy gallego y aún así me suena un dialogo poco creíble, con localismos gallegos que parecen añadidos al azar, y que sean fáciles de entender.
0
K
13
#19
Grandpiano
#2
Y el protagonista, que hace de veterinario, no es veterinario en la vida real, con tantos veterinarios que hay por ahí. Es indignante.
0
K
9
#26
Tensk
#2
Sólo he visto el tráiler y poco más, y aunque hace lo que puede, el acento de la chica es completamente impostado, se nota que no es natural sino "aprendido".
0
K
11
#27
UnoYDos
*
#2
Escribe al productor y dile que despida a su director de casting, que tu sabes mucho mejor que necesita la película que un tío que ha estudiado y se ha preparado para ello.
0
K
7
#25
pazentrelosmundos
#23
más que resquemor yo veo abrir un debate chachi, porque aquí quien más quien menos tenemos nuestros acentos.
Muy pocas veces vi el asturiano bien representado. En carne de gallina y poco más (y algo que tiene carne de gallina es que son de la cuenca, pero el acento es central, no tan cantarin como el de la cuenca)
En tal caso a todos nos gusta ver representados nuestros arquetipos y entiendo que se abra melón. No es habitual ver acentos diversos y mucho menos que no sea para esteriotipar un personaje.
0
K
14
#4
EsUnaPreguntaRetórica
Al igual que en el caso de Zahera, Morte nació en Algeciras, pero pasó la mayor parte de su infancia en Córdoba,
Pero que carallo??
0
K
11
#17
pazentrelosmundos
#4
hablan de dos series uno nació en Galicia (Zahera) y otro en Andalucía (un tal Morte)
0
K
14
#29
Tensk
#17
Es curioso que el de Andalucía se llame "Morte" cuando eso es "Muerte" en galaico.
Respecto a
#4
, se refieren a las dos series diferentes en las que hablan, o no, el acento/idioma/dialecto de la zona donde se desarrolla cada una.
0
K
11
#8
gadish
vaya, ahora molesta que el acento gallego ya no se oculte?
el acento andaluz ha estado SIEMPRE presente en la tv, y se ha normalizado tanto que hay mil frases que se han popularizado con acento del sur.
Que ahora haya series con acento gallego es algo bueno. Incluso cuando esos acentos no sean perfectos (el de Vigo debería cantar, y ni se acerca. CAsi parece ella más de Vigo que el abogado).
Tamibén me gusta que se usen palabras de uso generalizado como trapalleiro, que se usa incluso en castellano en galicia. Francamente, me ha encantado la serie en ese sentido (ojo, que es una serie muy básica, de humor simplón, pero para tiarrse en el sofá y no pensar mucho, mola).
0
K
8
#14
pazentrelosmundos
#8
no, no molesta. Hablan de lo contrario.
0
K
14
#23
gadish
#14
bueno, en realidad hay un cierto requemor porque en la cinta andaluza no se use el andaluz. Y yo lo entiendo, pero no pueden decir que se oculte el acento, ya que nunca ha estado oculto. Que en esa cinta en particular no se haya usado podría ser debido a que los actores no eran andaluzes. En la cinta de Animal casi todos son gallegos, así qeu el acento es natural, y solo se escucha forzado en unos pocos personajes.
0
K
8
#6
encurtido
*
Desconozco cuánto realistas suenan los acentos en esta seria, recuerdo la película "Quien a hierro mata" comentar gallegos que los actores suenan medianamente bien (son no gallegos interpretando acentos bastante pronunciados).
En general, lo digo como andaluz, da una profunda grima cuando un personaje no andaluz hace acento andaluz. Hubo una racha en que toda serie tenía a su andaluz graciosete que era camarero o asistenta de la casa o el tonto chistoso en general. También en TV3 lo…
» ver todo el comentario
0
K
7
#11
gadish
#6
la mayoría de actores son gallegos, así qeu lo hacen bien. Los que no son gallegos, se nota, pero tampoco lo matan mucho.
A mi personalmente me hizo gracia que el de vigo no tiene acento de vigo. A ver, estaría bien que lo hiciesen perfecto, pero bueno, tampoco se puede pedir tanto, creo.
como digo, casi todo el tiempo el acento no es demasiado forzado, y se agradece.
0
K
8
#13
EsUnaPreguntaRetórica
#6
Eso que cuentas ocurría también con los gallegos y como caso paradigmático tenemos al actor Xan das Bolas:
gl.wikipedia.org/wiki/Xan_das_Bólas
0
K
11
#21
cosmonauta
*
#6
"También en TV3 lo hacen
constantemente
en
todos
los programas "
¿Seguro? ¿Serías capaz de citar al menos tres ejemplos? Por no decir uno.
¿Por contra, que te parece el estereotipo catalán o gallego que aparece habitualmente en Canal VoxSur?
0
K
13
#5
Xoche
Llaman acento neutro al mesetario. Me parto con la peña. Para mi, gallego hablante, los de la Meseta hablan con su aento
0
K
6
Ver toda la conversación (
29
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Fallo mío al identificar como meseta ese acento neutro, me rodeo de gente cada uno con su soniquete y el Telediario por ejemplo por interpreto como central.
Dejar de hacer el capullo con que los que actores deben asemejarse al personaje que interpretan. Es taaaaan ridículo.
El papel de gay tiene que ser interpretado por gays... No hay nada más clasista que un progresista confundido.
No es tan divertida como Ocho Apellidos Vascos (al final, el formato ya estaba usado y no sorprende tanto), pero ese gag en concreto me encantó.
Al final, los productores escogen a los actores por muchos factores. Si saben hacer el acento,… » ver todo el comentario
Dicho esto, yo consideraría tener actores de una zona si lo que quieres es que tengan el habla de esa zona en vez de sonar forzado, como es el caso de la chica, por bien que lo haga en el resto de su trabajo en la serie/peli/loquesea.
Claro que te puedes encontrar cosas como Javier Bardem, que en "Mar adentro"… » ver todo el comentario
Muy pocas veces vi el asturiano bien representado. En carne de gallina y poco más (y algo que tiene carne de gallina es que son de la cuenca, pero el acento es central, no tan cantarin como el de la cuenca)
En tal caso a todos nos gusta ver representados nuestros arquetipos y entiendo que se abra melón. No es habitual ver acentos diversos y mucho menos que no sea para esteriotipar un personaje.
Pero que carallo??
Respecto a #4, se refieren a las dos series diferentes en las que hablan, o no, el acento/idioma/dialecto de la zona donde se desarrolla cada una.
el acento andaluz ha estado SIEMPRE presente en la tv, y se ha normalizado tanto que hay mil frases que se han popularizado con acento del sur.
Que ahora haya series con acento gallego es algo bueno. Incluso cuando esos acentos no sean perfectos (el de Vigo debería cantar, y ni se acerca. CAsi parece ella más de Vigo que el abogado).
Tamibén me gusta que se usen palabras de uso generalizado como trapalleiro, que se usa incluso en castellano en galicia. Francamente, me ha encantado la serie en ese sentido (ojo, que es una serie muy básica, de humor simplón, pero para tiarrse en el sofá y no pensar mucho, mola).
En general, lo digo como andaluz, da una profunda grima cuando un personaje no andaluz hace acento andaluz. Hubo una racha en que toda serie tenía a su andaluz graciosete que era camarero o asistenta de la casa o el tonto chistoso en general. También en TV3 lo… » ver todo el comentario
A mi personalmente me hizo gracia que el de vigo no tiene acento de vigo. A ver, estaría bien que lo hiciesen perfecto, pero bueno, tampoco se puede pedir tanto, creo.
como digo, casi todo el tiempo el acento no es demasiado forzado, y se agradece.
gl.wikipedia.org/wiki/Xan_das_Bólas
¿Seguro? ¿Serías capaz de citar al menos tres ejemplos? Por no decir uno.
¿Por contra, que te parece el estereotipo catalán o gallego que aparece habitualmente en Canal VoxSur?