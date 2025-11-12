·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8927
clics
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
4390
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
5664
clics
Cómo BlackRock compra empresas públicas y lo pagas tú
3111
clics
¿Por qué los disquetes solían tener exactamente 1,44 MB de capacidad de almacenamiento?
3083
clics
Trump sobre la decoración de la Casa Blanca: “No se puede imitar el oro, esto no es material del Home Depot” Resulta que en realidad sí era del Home Depot [ENG]
más votadas
431
"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón
450
Nueva revelación sobre el Virgen del Rocío: "El jefe de servicio de Radiodiagnóstico ha sido la cabeza de turco de una situación que él mismo estaba denunciando"
441
Una trabajadora del Virgen del Rocío denuncia que hay "pacientes con sangre oculta en heces que llevan más de un año esperando una colonoscopia"
662
VÍDEO | Escena surrealista: PP y Vox abandonan el Congreso mientras Rufián habla de vivienda
313
Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas al propietario de la inmobiliaria de Sevilla sancionado por sus fraudes a inquilinos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
57
clics
La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas del colegio en Murcia: "La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos"
La familia denuncia que una pareja, que se ocultaba detrás de una palmera con un carrito vacío, intentó llevársela cuando su bisabuela la llevaba de la mano
|
etiquetas
:
murcia
,
colegio
,
robo
,
niña
6
3
0
K
107
Sucesos
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
3
0
K
107
Sucesos
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Doisneau
De estar todo el dia enviando cosas de Madrid a enviar sucesos de Murcia, lo que hacen algunos para arañar un poco de entropia
0
K
12
#1
ur_quan_master
A veces uno piensa que un linchamiento en el acto es la mejor justicia
0
K
11
#2
sotillo
#1
Vete a saber, que es Murcia y allí pasan cosas muy raras
4
K
39
#3
ur_quan_master
#2
sobre todos los santos cuponazos del centro educativo Ayuntamiento Consejería, etc quitando hierro al asunto y sin hacer nada.
Igual habría que empezar a linchar por ahí
0
K
11
#4
elmakina
Quitar hierro veo yo que lo hagan. Más bien señalan la obviedad de que es una situación que está fuera de sus competencias (un intento de secuestro en la vía pública). Y en lo que compete a su ámbito de actuación dan pautas e información lógica (dentro del centro hay seguridad, evitar difusión de rumores, etc.).
No sé qué pretendes tú que haga el cole...
0
K
10
#7
ldoes
*
¿No leéis demasiados intentos fallidos para los pocos secuestros de menores que acaban sucediendo? Me da curiosidad, tal vez sea que el perfil criminal de este tipo de actos no sea el más listo de los de su clase...
Cada vez que leo alguno de estos intentos fallidos mi imaginación se va a redes de tráfico de personas y cosas muy turbias, pero tal vez todo se reduzca a algún individuo, o pareja, con algún tipo de problema mental.
0
K
8
#5
Olepoint
Hostias, pues ya es raro. He estado 6 años llevando a mis hijos al colegio y la guardería y allí se conoce todo dios, aunque sea de vista, y pegas tres gritos y tienes a 20 padres y madres alrededor, y otros 50 mirando.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Igual habría que empezar a linchar por ahí
No sé qué pretendes tú que haga el cole...
Cada vez que leo alguno de estos intentos fallidos mi imaginación se va a redes de tráfico de personas y cosas muy turbias, pero tal vez todo se reduzca a algún individuo, o pareja, con algún tipo de problema mental.