edición general
9 meneos
57 clics
La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas del colegio en Murcia: "La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos"

La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas del colegio en Murcia: "La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos"

La familia denuncia que una pareja, que se ocultaba detrás de una palmera con un carrito vacío, intentó llevársela cuando su bisabuela la llevaba de la mano

| etiquetas: murcia , colegio , robo , niña
6 3 0 K 107 Sucesos
7 comentarios
6 3 0 K 107 Sucesos
Doisneau #6 Doisneau
De estar todo el dia enviando cosas de Madrid a enviar sucesos de Murcia, lo que hacen algunos para arañar un poco de entropia :roll:
0 K 12
ur_quan_master #1 ur_quan_master
A veces uno piensa que un linchamiento en el acto es la mejor justicia
0 K 11
sotillo #2 sotillo
#1 Vete a saber, que es Murcia y allí pasan cosas muy raras
4 K 39
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 sobre todos los santos cuponazos del centro educativo Ayuntamiento Consejería, etc quitando hierro al asunto y sin hacer nada.
Igual habría que empezar a linchar por ahí
0 K 11
elmakina #4 elmakina
Quitar hierro veo yo que lo hagan. Más bien señalan la obviedad de que es una situación que está fuera de sus competencias (un intento de secuestro en la vía pública). Y en lo que compete a su ámbito de actuación dan pautas e información lógica (dentro del centro hay seguridad, evitar difusión de rumores, etc.).
No sé qué pretendes tú que haga el cole...
0 K 10
#7 ldoes *
¿No leéis demasiados intentos fallidos para los pocos secuestros de menores que acaban sucediendo? Me da curiosidad, tal vez sea que el perfil criminal de este tipo de actos no sea el más listo de los de su clase...

Cada vez que leo alguno de estos intentos fallidos mi imaginación se va a redes de tráfico de personas y cosas muy turbias, pero tal vez todo se reduzca a algún individuo, o pareja, con algún tipo de problema mental.
0 K 8
Olepoint #5 Olepoint
Hostias, pues ya es raro. He estado 6 años llevando a mis hijos al colegio y la guardería y allí se conoce todo dios, aunque sea de vista, y pegas tres gritos y tienes a 20 padres y madres alrededor, y otros 50 mirando.
0 K 7

menéame