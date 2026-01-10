·
Ángel Expósito, de camino a Groenlandia: "Es como si Estados Unidos viniese a por Ceuta y Melilla, es un símil de cómo se siente Dinamarca con Trump"
En Groenlandia hay solo 50.000 personas, es como toda la ciudad de Huesca, en un territorio cuatro veces España”
|
etiquetas
:
angel exposito
,
groenlandia
,
dinamarca
,
eeuu
,
trump
,
huesca
4 comentarios
#4
YSiguesLeyendo
Ceuta y Melilla, esas ciudades militarizadas y funcionarizadas (con mayor porcentaje de uniformados y tomadores de cafés de hora y media por habitante, por tanto, las más subvencionadas de Españita), por algo será, no? no vaya a ser que sin ese "hecho diferencial" su población fuera libre y Españita y su unidad le sudara la polla por delante y por detrás, no? (la COPE ha mandao a Groenlandia a este meapilas a evangelizar focas y a hablar de que Ceuta y Melilla españolas y mucho españolas? a que no tenéis cojones de mandar allí por una buena temporada a Carlitos, el somalí evasor fiscal?)
0
K
20
#2
MoñecoTeDrapo
Me parece que Ceuta y Melilla son mucho más España que Groenlandia es Dinamarca.
1
K
13
#1
gustavocarra
Como burgalés me presento voluntario para defender la independencia de Dinamarca en la forma en que la corona me destine. Længe leve frihed!
0
K
9
#3
Almirantecaraculo
Pero no nos hagas spoiler tronco!! Vaya corta rollos.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
