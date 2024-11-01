edición general
Android con o sin Google: ¡Liberen a Android! ¿Qué alternativas tenemos?

Android con o sin Google: ¡Liberen a Android! ¿Qué alternativas tenemos?

Cada día más, es tendencia utilizar software y plataformas libres, abiertas y seguras, es decir, que ofrezcan medidas y garantías de privacidad y seguridad informática. En el tiempo y actualmente, han existido muchos intentos infructuosos e interesantes, o importantes y exitosos, por lograr implantar un «Android» mucho más libre de «Google» o totalmente libre de «Google». Siendo una de las experiencias o campañas más actuales la de la «Fundación del Software Libre de Europa», llamada ¡Libera tu Android!, la cual te invitamos a conocer.

Ovlak #1 Ovlak *
El problema no viene tanto por el cierre de Android sino por el cierre del hardware. Hace años podías instalar ROMS basadas en AOSP en prácticamente cualquier terminal. Ahora los fabricantes lo ponen cada vez más difícil bloqueando bootloaders y con drivers privativos.

Vamos, que alternativas a Android Google las hay. Pero terminales donde poder instalarlas ya son menos.
ElBeaver #2 ElBeaver
#1 nunca compres un aparato con un chip chino sin drivers como MediaTek ni con bloqueo de bootloader
Ovlak #3 Ovlak
#2 Pero reconocerás que tengo razón: cada vez hay más trabas, y no se limita al tema de los MediaTek. Si mal no recuerdo, los que empezaron a tocar las narices fueron los de Samsung con el tema del Knox.
