Android con o sin Google: ¡Liberen a Android! ¿Qué alternativas tenemos?

Cada día más, es tendencia utilizar software y plataformas libres, abiertas y seguras, es decir, que ofrezcan medidas y garantías de privacidad y seguridad informática. En el tiempo y actualmente, han existido muchos intentos infructuosos e interesantes, o importantes y exitosos, por lograr implantar un «Android» mucho más libre de «Google» o totalmente libre de «Google». Siendo una de las experiencias o campañas más actuales la de la «Fundación del Software Libre de Europa», llamada ¡Libera tu Android!, la cual te invitamos a conocer.