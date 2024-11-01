Andrew Tate dice que es "demasiado inteligente para leer" y que los libros son para personas "con cerebros lentos" [EN]

Andrew Tate, el influencer misógino autoproclamado, cree que la lectura es para personas con "cerebros lentos". En un vídeo compartido en la red social X, se ve a Tate alardeando de que su cerebro es demasiado avanzado para leer y que preferiría estar en un caos constante. "Leer libros es una forma muy barata de, supongo, entretenerse. Yo no lo llamaría entretenimiento, porque mi cerebro es demasiado avanzado", dice Tate a la cámara con una expresión notablemente seria. "Soy demasiado inteligente para leer".