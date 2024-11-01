edición general
Andrew Tate dice que es "demasiado inteligente para leer" y que los libros son para personas "con cerebros lentos" [EN]

Andrew Tate, el influencer misógino autoproclamado, cree que la lectura es para personas con "cerebros lentos". En un vídeo compartido en la red social X, se ve a Tate alardeando de que su cerebro es demasiado avanzado para leer y que preferiría estar en un caos constante. "Leer libros es una forma muy barata de, supongo, entretenerse. Yo no lo llamaría entretenimiento, porque mi cerebro es demasiado avanzado", dice Tate a la cámara con una expresión notablemente seria. "Soy demasiado inteligente para leer".

Comentarios destacados:    
antesdarle #3 antesdarle
Muy bien Tate, muy bien  media
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Seguro que es por eso, yo le creo.

A mi me pasa algo parecido, soy demasiado guapo para ligar.
Budgie #7 Budgie
#4 soy demasiado rico para ganar dinero
pitercio #13 pitercio
Su madre se alegrará de saber que es inteligente porque con esa pose seguro que se ha preocupado muchas veces de que fuera medio subnormal.
azathothruna #1 azathothruna
Ya debe haber descubierto la cura del cancer entonces
#12 Pivorexico
Con suerte en breve estará demasiado vivo , para necesitar respirar .
jm22381 #5 jm22381
Andrew Tate, la María Pombo masculina.
Leconnoisseur #2 Leconnoisseur
Esta no la vi venir. De ser esto cierto Einstein sería medio tonto
#10 Meinhard
Este seguro que es votante de Vox o de la ardilla.
Milmariposas #6 Milmariposas
Qué malas son las drojas... xD
#9 Eukherio
#6 Desde que le dio una paliza un influencer en un combate de boxeo no ha vuelto a ser el mismo. Merece la pena ver ese combate, que el tío llevaba años vendiendo una imagen de luchador profesional, y la pelea no podría ser más amateur.
ingenierodepalillos #14 ingenierodepalillos
#9 He visto sacos con más técnica y peras menos predecibles, ese combate es recomendable si lo que se pretende es no ver una pelea.
#15 Eukherio
#14 Es que el Tate ya se ve que está muerto después del primer asalto, y porque el otro tampoco es que tenga mucho aguante, que al final parecen dos borrachos agotados. Me hizo gracia porque todo el mundo decía que era horrible y pensé que sería un combate de mierda a lo Jake Paul vs. Anthony Joshua, pero no, está muy por debajo de aquello. Después defendían que Tate era un luchador de élite. Por mucho que él sea de kickboxing y tenga casi 40 no creo que muchos den semejante espectáculo lamentable ante un influencer metido a boxeador.
Doisneau #16 Doisneau
El antiintelectualismo siempre ha sido orgulloso, pero discreto y nunca explicito. Este directamente es tonto y ya esta.
Apotropeo #11 Apotropeo
Parece gilipollas pero tampoco me leeré su libro para cerciorarme, esperaré a la película.
:troll:
#8 tpm1
No seáis malos, se refiere claramente a los libros de pinta y colorea.
