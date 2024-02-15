Andorra suprime la obligación de saber catalán para trabajar en salud, ante la falta de médicos [CAT]

La ministra de Salud, Helena Mas, ha presentado el proyecto de ley que modifica los requisitos lingüísticos para facilitar la contratación de personal extranjero, en especial de Sudamérica. Hasta ahora se exigía hablar catalán en la atención a los pacientes, pero con la nueva regulación esta condición se relaja para favorecer estos nuevos perfiles. La situación en atención primaria en Andorra es especialmente crítica: el 28,1% de los profesionales de atención primaria tienen más de 60 años y el 56,1% están entre los 50 y los 60 años.