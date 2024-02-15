edición general
Andorra suprime la obligación de saber catalán para trabajar en salud, ante la falta de médicos [CAT]

La ministra de Salud, Helena Mas, ha presentado el proyecto de ley que modifica los requisitos lingüísticos para facilitar la contratación de personal extranjero, en especial de Sudamérica. Hasta ahora se exigía hablar catalán en la atención a los pacientes, pero con la nueva regulación esta condición se relaja para favorecer estos nuevos perfiles. La situación en atención primaria en Andorra es especialmente crítica: el 28,1% de los profesionales de atención primaria tienen más de 60 años y el 56,1% están entre los 50 y los 60 años.

curaca #2 curaca
Han elegido tener médicos, otros prefieren a Catalano parlantes antes que a doctores....
Mountains #5 Mountains *
#2 Creo que te confundes.

Andorra ha decidido tener ricos, especuladores y estafadores.. y la gente normal, trabajadora del país se está marchando a vivir fuera.

El propio presidente del gobierno sugirió que algunos andorranos (trabajadores) deberían de irse a vivir a España (por el problema de la vivienda) y subir a trabajar a Andorra.

Ese es el nivel ahora mismo.

Y claro, pusieron por ley que todos los trabajadores del país debían de estar titulados en catalán.

Las residencias pasivas, especuladores y tal no lo necesitan.

Pero ahora se dan cuenta de que los pocos médicos que tienen no hablan catalán. (Argentinos una buena parte)
#9 re10
#5 Bueno che, sonaron con hacer una ley que dice que tienen que saber el idioma del país a quien se le ocurre ?, cualquier dia de estos a los franceses les pasa lo mismo. Se imaginan médicos en Brasil que no hablan portugues ?.
Mountains #11 Mountains
#9 Hay 3 idiomas oficiales en el país.. por si no lo sabes.

Y 3 modelos educativos en los 3 idiomas.
#14 re10
#11 Que yo sepa Andorra tiene como idioma oficial, el catalán unicamente, que hablen también frances y castellano no significa que sean oficiales. Claro que no soy un experto en la legislación andorrana.
FueraSionistasdeMeneame #18 FueraSionistasdeMeneame
#11 Mentira, el catalán es el único idioma oficial
PasaPollo #19 PasaPollo
#11 La única lengua oficial de Andorra es el catalán. Por si no lo sabes.

Constitución Andorrana de 1993:

Artículo 2
1. La lengua oficial del Estado es el catalán.
Moixa #6 Moixa
#2 yo prefiero médicos formados aquí. Me cuesta entender que aquí tengas que tener notas altísimas para estudiar medicina y se esté llenando todo de médicos con una formación más deficiente.
#16 re10
#6 Ciertamente algunos médicos en Cataluña han mostrado cierto escepticismo en cuanto a algunas convalidaciones, pero a veces no hay mas remedio que comer lo que hay en el super o morir de hambre. Otra cosa es que se reserven plazas para gente de fuera de la comunidad y esto sea una hipoteca que pagaremos cara.
#20 Tailgunner
#16 un médico de Madrid no necesita ninguna convalidación para trabajar en cataluña. Respecto a reservar plazas a gente de fuera de la comunidad será porque o bien no hay médicos suficientes en cataluña (posiblemente a la gilipollez de lo de que tienen que saber hablar catalán y no hay ganas de perder el tiempo aprendiéndolo) o los médicos catalanes formados allí no llegan ni al nivel de celador y tengan que buscar en España médicos de verdad...
#23 re10
#20 Si tu eres médico, me gustaría saberlo para incluir en mi testamento vital que me dejen morir antes de caer en tus manos. La conversación trataba de los médicos en Andorra, no de los de Catalunya y lo de la convalidación es obvio y va en 2 sentidos, los médicos de Catalunya también puden trabajar en Madrid y hablaran lo mejor que puedan con los pacientes porque el castellano lo saben hablar tan bien como saben hablar en catalán y en valenciano si me apuras. Y en cuanto a tu última frase,…   » ver todo el comentario
#7 Nusku
#2 No sabía que había plazas vacantes de médicos en Cataluña por no saber catalán.
radon2 #10 radon2
#2 En la España profunda hay médicos que no hablan castellano?. Cuando voy al médico me siento más cómodo si me hablan en mi lengua.
#3 gorg
rufián también se dio un baño de realidad ayer en su discurso.
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#3 context please.
kosako #8 kosako
#3 Por?
#12 re10
#3 Claro ahora los que sólo hablan catalán están copando los barrios y poblaciones donde se hablaba castellano y no les acaba de gustar.
kosako #1 kosako
Si tan solo hubiera más youtubers médicos...
#21 Tailgunner *
esto va para la llorona de #_10, que me tiene en el ignore porque es bastante cobarde y no sabe solucionar las cosas si no está su papá y su mamá: en la España profunda el idioma oficial es el español, lo tienes que hablar sí o sí. En la cataluña profunda a duras penas hablan español, el que quiera ir al médico en español qué hace? Según tú se tendrá que joder e ir al médico en catalán, no? Pues yo digo lo mismo, no te atiende un médico en catalán en la cataluña cosmopólita, más rica e influyente que la cataluña paleta? pues te tenrás que joder y tendrás que ir al médico en español y , si no te gusta lo que hay, te vuelves a tu cuevucha de tu pueblucho y no salgas de ahí, rancio...
#17 Tailgunner
bien hecho por Andorra.. y esperemos que lo extiendan a todo lo demás, hay más portugueses en Andorra que andorranos, allí el catalán es como en Alicante: brilla por su ausencia...
#22 pirat *
#17 ¿ Y eso es positivo ? Parece que lo desees. En Alacant ciutat estamos proscritos los valencianoparlantes que en cuanto sales de allí somos lo normal. Así resulta forzada ejercer la capitalidad de una provincia a cuya población desprecias.
En el chiringuito "casa del mediterraneo" en la ciutat d'Alacant, ignoran intencionadamente que la lengua propia sea la catalana, que es la que predomina abultadamente en los kilómetros de costa española al mediterráneo, y que también lo era en la época medieval del dominio mediterráneo de la Corona de Aragón.
Es una actitud totalmente acientífica y hostil.
#24 Tailgunner
#22 el catalán en la Comunidad Valenciana sólo predomina en Castellón (en las partes menos turísticas, obviamente). Castellón es la provincia catalana que se tuvo que conformar con ser valencianos. En Valencia algo más se oye pero tampoco es "lo normal" como dices tú aunque no vas a tener problemas si lo vas hablando. En Alicante no lo habla ni el tato salvo letreros y poco más y me alegro por ello. Por qué me alegran estas cosas? Pues mira, así de sencillo: el día que los…   » ver todo el comentario
