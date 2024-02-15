Andorra suprime la obligación de saber catalán para trabajar en salud, ante la falta de médicos [CAT]

La ministra de Salud, Helena Mas, ha presentado el proyecto de ley que modifica los requisitos lingüísticos para facilitar la contratación de personal extranjero, en especial de Sudamérica. Hasta ahora se exigía hablar catalán en la atención a los pacientes, pero con la nueva regulación esta condición se relaja para favorecer estos nuevos perfiles. La situación en atención primaria en Andorra es especialmente crítica: el 28,1% de los profesionales de atención primaria tienen más de 60 años y el 56,1% están entre los 50 y los 60 años.
Andorra ha decidido tener ricos, especuladores y estafadores.. y la gente normal, trabajadora del país se está marchando a vivir fuera.
El propio presidente del gobierno sugirió que algunos andorranos (trabajadores) deberían de irse a vivir a España (por el problema de la vivienda) y subir a trabajar a Andorra.
Ese es el nivel ahora mismo.
Y claro, pusieron por ley que todos los trabajadores del país debían de estar titulados en catalán.
Las residencias pasivas, especuladores y tal no lo necesitan.
Pero ahora se dan cuenta de que los pocos médicos que tienen no hablan catalán. (Argentinos una buena parte)
Y 3 modelos educativos en los 3 idiomas.
Constitución Andorrana de 1993:
Artículo 2
1. La lengua oficial del Estado es el catalán.
En el chiringuito "casa del mediterraneo" en la ciutat d'Alacant, ignoran intencionadamente que la lengua propia sea la catalana, que es la que predomina abultadamente en los kilómetros de costa española al mediterráneo, y que también lo era en la época medieval del dominio mediterráneo de la Corona de Aragón.
Es una actitud totalmente acientífica y hostil.