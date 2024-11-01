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Por qué Andorra no quiere más Youtubers

Por qué Andorra no quiere más Youtubers  

Andorra es un reflejo de un fenómeno de la modernidad que se está viendo en otras ciudades del mundo porque el capital extranjero está cambiando a muchas ciudades de formas que nunca hubiéramos imaginado. Es fácil culpar a la llegada de creadores de contenido como la responsable de esta situación, pero creo que es injusto. Ellos son solo un síntoma de algo mucho más complejo. Durante décadas, la idea de progreso ha sido siempre ir por más. Más gente, más edificios, más capital. Pero en Andorra esto simplemente choca contra su propia geografía.

| etiquetas: andorra , economia , crecimiento , impuestos , capital , cultura
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Doisneau #1 Doisneau
A mi este rollo de mudarse a un pueblo perdido en la montaña, alejandote de tu familia y amigos, para ingresar un 10% mas es algo que jamas podre entender.

Por otra parte, si Andorra no quiere ese tipo de gente, podria poner una fiscalidad mas cercana al promedio de la UE y se arreglaria el problema en un par de dias.
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#2 kreator
#1 no solo es por ahorrarse un 10%, o un 20%. También hay prófugos y otro tipo de delincuentes.
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Doisneau #3 Doisneau
#2 Bueno, hablo del tema de los youtubers en concreto. He visto los videos de las protestas, no se si esa gente aceptaria que les subiesen los impuestos para solucionar el problema...
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Veelicus #4 Veelicus
#1 A saber, igual pasan menos tiempo en Andorra del que dicen, al final pueden replicar la habitacion donde hacen el stream en otro sitio y mediante VPN que parezca que se emite desde Andorra... no me extrañaria nada que alguno lo haga.
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antesdarle #5 antesdarle
#1 si estás acostumbrado a vivir en tu cuarto sin comunicarte con el resto de habitantes de la casa, lo mismo da :troll:
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Narmer #6 Narmer
#1 Si ganan 1 millón al año, la diferencia es de unos 350.000€ anuales. Siendo algo tan efímero como la fama lo que los sustenta, entiendo que quieran maximizar sus años de vacas gordas.
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#9 Ominous
#1 Es que no es un 10%. Y a muchos de esos la familia pues les dirá poco, y los amigos pues serán los otros que también se han mudado.
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#10 pozz *
#1 Ingresan entre un 30 y 40% mas que en España por el ahorro en impuestos..... lo de España es un atraco a mano armada, en parte los entiendo, si ganara la suficiente pasta, me iria bien lejos de este pais de ladrones.
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Urasandi #12 Urasandi
#10 No te veo quejarte de los servicios recibidos por esos impuestos.
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litos523 #13 litos523
#10 Solo una cosita. Salvo que vayas a paraisos fiscales como Andorra, en el resto de Europa vas a pagar tanto o mas que en España.
Y si no quieren pagar impuestos en España, me parece genial. Pero que renuncien a la nacionalidad como pasa con los norteamericanos. Que si no, cuando dejan de ganar, vienen a que la Seguridad Social les opere .
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TipejoGuti #14 TipejoGuti *
Jo que agradable ver cómo se joden por ratas avariciosas a ver si les dan por saco hasta que revienten, por ladrones, parásitos y arquerosos vecinos que son.
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ElRelojero #7 ElRelojero
Que los bombardeé.
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hazardum #8 hazardum
No es solo youtubers, no quieren que venga gente rica de fuera compre las casas y expulse a la gente que ha vivido ahí siempre porque no puedan ni pagar un alquiler, así que al final echan a los autóctonos. Es un proceso que esta pasando en muchos sitios turísticos, y en Andorra tambien por las ventajas fiscales.
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homevideo92 #11 homevideo92
No quieren mas yutubers por que ya duplican la media de gente indeseable recomendable
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menéame