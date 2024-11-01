Por qué Andorra no quiere más Youtubers  

Andorra es un reflejo de un fenómeno de la modernidad que se está viendo en otras ciudades del mundo porque el capital extranjero está cambiando a muchas ciudades de formas que nunca hubiéramos imaginado. Es fácil culpar a la llegada de creadores de contenido como la responsable de esta situación, pero creo que es injusto. Ellos son solo un síntoma de algo mucho más complejo. Durante décadas, la idea de progreso ha sido siempre ir por más. Más gente, más edificios, más capital. Pero en Andorra esto simplemente choca contra su propia geografía.