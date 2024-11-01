ANÁLISIS Psicológico de una MUJER MALTRATADORA - La Confesión de Thaís Torres  

"Yo era maltratadora. Le pegaba mientras él me ayudaba. Porque sí." Una mujer confiesa lo que la sociedad niega: las mujeres también maltratan. En este análisis psicológico profundo, diseccionamos el perfil de Thaís Torres Borrell, quien admite públicamente haber ejercido violencia hacia sus parejas hombres sin provocación. EN ESTE ANÁLISIS DESCUBRIRÁS: ✔ Por qué repite "maltratadora" 3 veces en 10 segundos (patrón psicológico revelador) ✔ El dato que nadie quiere ver: 39,4% de víctimas de violencia doméstica en España son HOMBRES (INE psico