ANÁLISIS Psicológico de una MUJER MALTRATADORA - La Confesión de Thaís Torres

"Yo era maltratadora. Le pegaba mientras él me ayudaba. Porque sí." Una mujer confiesa lo que la sociedad niega: las mujeres también maltratan. En este análisis psicológico profundo, diseccionamos el perfil de Thaís Torres Borrell, quien admite públicamente haber ejercido violencia hacia sus parejas hombres sin provocación. EN ESTE ANÁLISIS DESCUBRIRÁS: ✔ Por qué repite "maltratadora" 3 veces en 10 segundos (patrón psicológico revelador) ✔ El dato que nadie quiere ver: 39,4% de víctimas de violencia doméstica en España son HOMBRES (INE psico

| etiquetas: psicologia , arrepentimiento , maltrato
#7 merameque
Está tía que no creo que nadie conozca, suelta todo su discurso y aquí acudís dando fe ciegamente. Me parece un chiste!
#8 Ingjen
#7 claro, es todo mentira. Las mujeres son seres de luz
powernergia #1 powernergia
El 39% de las víctimas son hombres, pero las asesinadas son mujeres.

Cosas.
#2 anamabel
#1 El 85% de los neonatos asesinados lo son por mujeres.

Cosas.
powernergia #9 powernergia
#2 Dato falso, osea bulo.

Cosas.
#3 lectorcritico
#1 No solo eso, la mayoria de las que acaban en el hospital por una pelea de pareja son mujeres, debio a que una mujer no puede contener a un hombre enfurecido, pero al reves si.

Por otro lado, la muertes por mujeres pueden estar subestimadas al utilizar el envenamiento o que sus victimas son fragiles como niños, ancianos o dependientes que pueden pasar por muertes naturales o accidentales.

Se sospecha que Ana Julia arrojo a su hija por el patio al no caer a plomo, sino pareces se lanzada lejos.
Tambien propiciaba habitos nocivos a una pareja suya como alcohol y azucar hasta que se murio.
Dejo en herencia la deuda de sus tetas operadas a las hijas del hombre.
meneantepromedio #4 meneantepromedio
#1 Es un tema de mala puntería.

Cosas.
Falk #6 Falk
#1 Los hombres sólo se suicidan.
Enero2025 #5 Enero2025
Hay que denunciar la violencia, de cualquier género.
Incluso la que sufren los hombres.
