Amnistía Internacional acusa a 15 empresas de ser “cómplices” del genocidio en Gaza

«El apoyo económico, diplomático y político de estos actores permite a Israel continuar su ocupación ilegal y su sistema de apartheid, así como el genocidio de los palestinos en Gaza«. Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe el papel de las organizaciones públicas y las empresas que actualmente contribuyen o tienen operaciones, productos o servicios directamente relacionados con la ocupación ilegal de Israel y sus crímenes de derecho internacional.
| etiquetas: gaza , empresas , militar , israel , industria
The Boeing Company (Boeing)
The Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin)
Elbit Systems
Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Rafael)
Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI)
Hikvision biometric surveillance products and services
Corsight
Palantir Technologies
CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)
Mekorot
HD Hyundai
Airbnb
Booking.com
Expedia
TripAdvisor