Amnistía Internacional acusa a 15 empresas de ser “cómplices” del genocidio en Gaza

«El apoyo económico, diplomático y político de estos actores permite a Israel continuar su ocupación ilegal y su sistema de apartheid, así como el genocidio de los palestinos en Gaza«. Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe el papel de las organizaciones públicas y las empresas que actualmente contribuyen o tienen operaciones, productos o servicios directamente relacionados con la ocupación ilegal de Israel y sus crímenes de derecho internacional.