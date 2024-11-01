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La ambiciosa modernización del Ejército Popular Chino

La ambiciosa modernización del Ejército Popular Chino

La modernización del Ejército Popular Chino (EPC) es uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos del país bajo el liderazgo del Presidente Xi Jinping. Su objetivo declarado es convertir a China en la primera fuerza militar para mediados del siglo XXI. La simple visualización de los desfiles anuales de los impresionantes desfiles en la plaza de Tiananmen, nos hace reflexionar profundamente, sobre unas Fuerzas Armadas muy numerosas, disciplinadas y bien equipadas.

| etiquetas: china , ejercito , modernización
6 2 1 K 92 DEFENSA
5 comentarios
6 2 1 K 92 DEFENSA
eaglesight1 #2 eaglesight1
Supongo que cada uno viene a hablar de su libro. Una pena.
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Kantinero #4 Kantinero
Se piensan las cosas, las evalúan, establecen un proyecto y unos plazos, y trabajan por ello, no como occidente que funciona impulsivamente con el único objetivo de éxito económico o de arañar votos
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Andreham #1 Andreham *
¡Que vienen los chinos! ¡Hay que subir el gasto en Defensa al 15% del PIB!

¡Hay que defender la casa que no tienes y a las empresas que desfalcan en paraisos fiscales!
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perrico #3 perrico
#1 Hay que aumentarlo. Pero para independizarse de EEUU y sobre todo en sistemas defensivos y disuasorios.
Sobre todo, con todo el tema relacionado con drones.
Una cosa que considero importante repensar son las consecuencias que puedan tener los drones submarinos autónomos. Cualquier potencia media te puede poner en la costa un submarino prácticamente indetectable que te pueda soltar un enjambre de drones o un misil de corto alcance que no de tiempo ni a contrarrestar.
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Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
China busca una proyección del poder global, con presencia en todas las zonas estratégicas de su interés y la creación de una red de bases y establecimientos militares en el extranjero.
[…]
China busca un Ejército expedicionario, capaz de operar lejos de sus fronteras en teatros estratégicos que afecten a sus intereses económicos y geopolíticos. Asimismo, pretende dominar con su mayor tecnología, el ciber espacio y la información, compitiendo con las principales potencias militares del mundo.
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