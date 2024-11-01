La ambiciosa modernización del Ejército Popular Chino

La modernización del Ejército Popular Chino (EPC) es uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos del país bajo el liderazgo del Presidente Xi Jinping. Su objetivo declarado es convertir a China en la primera fuerza militar para mediados del siglo XXI. La simple visualización de los desfiles anuales de los impresionantes desfiles en la plaza de Tiananmen, nos hace reflexionar profundamente, sobre unas Fuerzas Armadas muy numerosas, disciplinadas y bien equipadas.
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¡Hay que defender la casa que no tienes y a las empresas que desfalcan en paraisos fiscales!
Sobre todo, con todo el tema relacionado con drones.
Una cosa que considero importante repensar son las consecuencias que puedan tener los drones submarinos autónomos. Cualquier potencia media te puede poner en la costa un submarino prácticamente indetectable que te pueda soltar un enjambre de drones o un misil de corto alcance que no de tiempo ni a contrarrestar.
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China busca un Ejército expedicionario, capaz de operar lejos de sus fronteras en teatros estratégicos que afecten a sus intereses económicos y geopolíticos. Asimismo, pretende dominar con su mayor tecnología, el ciber espacio y la información, compitiendo con las principales potencias militares del mundo.