La ambiciosa modernización del Ejército Popular Chino

La modernización del Ejército Popular Chino (EPC) es uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos del país bajo el liderazgo del Presidente Xi Jinping. Su objetivo declarado es convertir a China en la primera fuerza militar para mediados del siglo XXI. La simple visualización de los desfiles anuales de los impresionantes desfiles en la plaza de Tiananmen, nos hace reflexionar profundamente, sobre unas Fuerzas Armadas muy numerosas, disciplinadas y bien equipadas.