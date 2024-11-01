'Amarga Navidad' de Almodóvar sucumbe en taquilla ante la imparable 'Torrente, presidente' de Santiago Segura

En su segundo fin de semana, según datos de Comscore (empresa que se dedica a la medición de las salas de cine), el film de Segura lidera con unos 5,4 millones de euros recaudados, mientras que la Amarga Navidad de Almodóvar hace justicia a su título y solo ha recaudado 695.000 euros. De esta forma, el público sucumbe a una película que a pesar de la polémica, ha registrado una caída de un 22%, un porcentaje muy bajo. Solo ha sacado unos 1,8–2 millones menos que en el fin de semana de su estreno. Estos datos comparados con otros estrenos...