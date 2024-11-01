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'Amarga Navidad' de Almodóvar sucumbe en taquilla ante la imparable 'Torrente, presidente' de Santiago Segura

'Amarga Navidad' de Almodóvar sucumbe en taquilla ante la imparable 'Torrente, presidente' de Santiago Segura

En su segundo fin de semana, según datos de Comscore (empresa que se dedica a la medición de las salas de cine), el film de Segura lidera con unos 5,4 millones de euros recaudados, mientras que la Amarga Navidad de Almodóvar hace justicia a su título y solo ha recaudado 695.000 euros. De esta forma, el público sucumbe a una película que a pesar de la polémica, ha registrado una caída de un 22%, un porcentaje muy bajo. Solo ha sacado unos 1,8–2 millones menos que en el fin de semana de su estreno. Estos datos comparados con otros estrenos...

| etiquetas: cine , cultura
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19 comentarios
8 2 2 K 85 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 Eukherio
Almódovar es cine progre y Torrente cine facha. Por la razón que sea los medios de derechas están reivindicando la taquilla de Torrente como un logro ideológico. Torrente ha pasado de parodia a referente de la derecha.
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autonomator #9 autonomator *
#6 infantilización suma del periodismo. Un poco como todo en general.
Y la peña entrando al trapo; la derecha provoca... la izquierda en tropel a dar la tabarra. La izquierda provoca... la derecha en tropel a dar la tabarra. Y en medio nos, soportando cantinelas, lloros y rabietas vacuas.
www.youtube.com/watch?v=VgrmQlacDCk

edit: y así nos tienen distraídos y luego claro ¿donde está la bolitaaaa?
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ombresaco #14 ombresaco
#9 se te olvidan los therians
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juliusK #17 juliusK
#14 y los furries y el proselitismo cristiano de la motomami
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dark_soul #13 dark_soul
#6 no sé si será progre pero aburridas, bastante. Entre ir al cine a partirte el culo o pasarte dos horas preguntándote de que va la peli... Prefiero partirme el culo de risa
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Battlestar #18 Battlestar
#6 Y Santiago Segura que será muchas cosas pero entre ellas un empresario "avispado" ha sabido capitalizarlo muy bien
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
La gente lo que quieren son sagas, secuelas y volver a ver a personajes que ya conocen.
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perrico #10 perrico
#2 Y escatología.
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#5 Pixmac
Las películas de Almodóvar no creo que nunca hayan sido películas "de masas", aunque sí que esta vez parece que la recaudación ha sido menor. No creo que sean películas comparables en lo económico ni en la propia idea artística.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... apuntan a que la nueva de Torrente tiene mucha estabilidad en la taquilla, algo difícil en una industria donde los estrenos efímeros predominan. Segura ya ha recaudado en total 16 millones desde el estreno de la película. En sus primeros 10 días consiguió aglutinar a ni más ni menos que dos millones de espectadores y en su primer fin de semana, se convirtió en el cuarto mejor estreno español de la historia: con 7 millones recaudados. Por el momento, la película más taquillera de la saga sigue siendo Torrente 2, con más de 22 millones de euros de recaudación. ¿Alcanzará 'Torrente Presidente' a esta?...
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YSiguesLeyendo #12 YSiguesLeyendo
para el comentario once: la crítica de Boyero original no es ésa, sino ésta, publicada en Lo País, y que ya fue meneada: www.meneame.net/story/amarga-navidad-hasta-sentimientos-son-diseno-all
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#15 VFR
A que te refieres, a que una busca subvenciones y la otra rentabilidad? O a otra cosa
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lonnegan #4 lonnegan
Hoy se estrena Proyecto Salvación por lo que ninguna de esas dos pelis de cine español tienen ninguna posibilidad conmigo. Y si no se estrenase, lo mismo :-D
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#7 DatosOMientes
#4 Un 6/10 le doy a proyecto Hail Mary. 8/10 si no has leído el libro. Que la disfrutes.
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tul #19 tul
#7 adaptación floja?
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Mucho postureo y mucho ñiñi...como con lo del hormiguero :troll:
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juliusK #16 juliusK
La mayor taquilla de una película de Almodóvar ha sido de 9,5 mio € con 2 mio espectadores y fue en 2.006, hace 20 años, con "Volver..." compararlo con las alucinantes cifras del avispadísimo Segura con su "no promoción" (*), son ganas de intentar joder un poco a Segura que, seguro, les regalará una camiseta de la próxima.

(*) Escribe el plumilla "La realidad es que la estrategia de Santiago Segura de prescindir de promoción y publicidad para su película"…   » ver todo el comentario
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UnoYDos #3 UnoYDos
¿Sucumbe ante? Son películas con un target totalmente distinto.
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menéame