'Amarga Navidad' de Almodóvar sucumbe en taquilla ante la imparable 'Torrente, presidente' de Santiago Segura

En su segundo fin de semana, según datos de Comscore (empresa que se dedica a la medición de las salas de cine), el film de Segura lidera con unos 5,4 millones de euros recaudados, mientras que la Amarga Navidad de Almodóvar hace justicia a su título y solo ha recaudado 695.000 euros. De esta forma, el público sucumbe a una película que a pesar de la polémica, ha registrado una caída de un 22%, un porcentaje muy bajo. Solo ha sacado unos 1,8–2 millones menos que en el fin de semana de su estreno. Estos datos comparados con otros estrenos...
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Y la peña entrando al trapo; la derecha provoca... la izquierda en tropel a dar la tabarra. La izquierda provoca... la derecha en tropel a dar la tabarra. Y en medio nos, soportando cantinelas, lloros y rabietas vacuas.
www.youtube.com/watch?v=VgrmQlacDCk
edit: y así nos tienen distraídos y luego claro ¿donde está la bolitaaaa?
as.com/meristation/cine/carlos-boyero-critico-de-cine-sobre-la-ultima-
(*) Escribe el plumilla "La realidad es que la estrategia de Santiago Segura de prescindir de promoción y publicidad para su película"… » ver todo el comentario