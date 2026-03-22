‘Amarga Navidad’: hasta los sentimientos son de diseño. Allá ustedes

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Carlos Boyero.- No sé quién se inventa determinados términos, ni a qué intereses sirven, pero consiguen que todo dios (exagero; algunas personas sentimos alergia hacia ellos) los utilicen continuamente para explicar lo humano y lo divino. Especialmente la casta política. Y una parte notable de los medios de comunicación. Son expresiones como “el relato” y “la resiliencia”. Y respecto a los géneros artísticos, ahora se ha puesto de moda la autoficción. En los últimos tiempos, las creaciones literarias...
cultura , cine , almodóvar , autoficción
… » ver todo el comentario