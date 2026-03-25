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Amanda Ungaro voló con 17 años en un avión privado con Epstein: “Había como 30 chicas, muy jovencitas”

Amanda Ungaro voló con 17 años en un avión privado con Epstein: “Había como 30 chicas, muy jovencitas”

Amanda Ungaro relata que, con 17 años, viajó en 2002 en el avión de Jeffrey Epstein junto a unas 30 chicas, muchas de 14 a 16 años, llevada por su agente Jean-Luc Brunel. Describe conductas inquietantes, con jóvenes sentadas junto a Epstein y otras retirándose con él y Ghislaine Maxwell al fondo del avión. También cuenta que su agente intentó que transportara una bolita sospechosa que creyó era droga. Años después, ya adulta, denuncia que su exmarido habría usado al ICE para su deportación de EEUU. Relacionada: menea.me/2hb49

| etiquetas: amanda ungaro , avión , privado , epstein , chicas , jovencitas
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10 comentarios
26 6 1 K 321 actualidad
#2 Grahml *
Detalle al nombrecito del avión, por si aún alguien cree que los "invitados" por Epstein a volar en ese avión, no eran conscientes del negocio del pederasta:

"Cuando era una adolescente de 17 años, una aspirante más a emprender una carrera internacional en las pasarelas, hizo un viaje París-Nueva York en el avión privado del pederasta Jeffrey Epstein, apodado como Lolita Express."
2 K 37
plutanasio #8 plutanasio
#2 Ese apodo se lo puso la prensa.

en.wikipedia.org/wiki/Lolita_Express
1 K 30
#10 Grahml
#8 Gracias por la aclaración {0x1f44d} .
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neiviMuubs #5 neiviMuubs *
Ojo, no confundir esta entrevista (referenciada por El País, pero publicada originalmente en un medio brasileño como dicen) con la que muchos esperan que haga a El País, al parecer durante este fin de semana y tras el choque que ha tenido con Melania. La nueva entrevista la esperan bastante en EEUU.

Por un momento las había confundido hasta que he visto que esta es de Marzo.
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jm22381 #6 jm22381
#5 Esta debió ser el aperitivo que hizo que Melania saliera a ponerse la tirita antes de la herida.
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pepel #9 pepel
Ay, Amanda, vas a ser más famosa que Melania.
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Y esta es una de las "afortunadas" que lo ha podido contar. Muchas no salieron de la isla.
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jm22381 #4 jm22381
#3 Relacionada. Está en la entradilla. Esta es una entrevista con la susodicha.
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josde #7 josde
#3 No es, ese enlace que pones esta mal no lleva a Menéame
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menéame