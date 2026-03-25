Amanda Ungaro voló con 17 años en un avión privado con Epstein: “Había como 30 chicas, muy jovencitas”

Amanda Ungaro relata que, con 17 años, viajó en 2002 en el avión de Jeffrey Epstein junto a unas 30 chicas, muchas de 14 a 16 años, llevada por su agente Jean-Luc Brunel. Describe conductas inquietantes, con jóvenes sentadas junto a Epstein y otras retirándose con él y Ghislaine Maxwell al fondo del avión. También cuenta que su agente intentó que transportara una bolita sospechosa que creyó era droga. Años después, ya adulta, denuncia que su exmarido habría usado al ICE para su deportación de EEUU. Relacionada: menea.me/2hb49
"Cuando era una adolescente de 17 años, una aspirante más a emprender una carrera internacional en las pasarelas, hizo un viaje París-Nueva York en el avión privado del pederasta Jeffrey Epstein, apodado como Lolita Express."
en.wikipedia.org/wiki/Lolita_Express
Por un momento las había confundido hasta que he visto que esta es de Marzo.