Alvise tapa las pintadas que lo llamaban "fascista" en la Atalaya, donde da un mitin hoy en Jerez  

"Fuera fascistas", o "Albice chorizo", mal escrito, se lee en las pintadas aparecidas en la fachada exterior de la Atalaya, en la calle Lealas de la ciudad.



En un vídeo difundido en su canal de Telegram, Alvise tapa la pintada con pintura blanca. La CNT de Jerez denunció esta semana que Alvise Pérez celebrara un acto político en un espacio municipal de Jerez, al que "no es bienvenido", llamando a la ciudadanía a mostrar su rechazo.