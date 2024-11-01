edición general
Alvise tapa las pintadas que lo llamaban "fascista" en la Atalaya, donde da un mitin hoy en Jerez

Alvise tapa las pintadas que lo llamaban "fascista" en la Atalaya, donde da un mitin hoy en Jerez  

"Fuera fascistas", o "Albice chorizo", mal escrito, se lee en las pintadas aparecidas en la fachada exterior de la Atalaya, en la calle Lealas de la ciudad.

En un vídeo difundido en su canal de Telegram, Alvise tapa la pintada con pintura blanca. La CNT de Jerez denunció esta semana que Alvise Pérez celebrara un acto político en un espacio municipal de Jerez, al que "no es bienvenido", llamando a la ciudadanía a mostrar su rechazo.

11 comentarios
Comentarios destacados:    
Delay #1 Delay
Por las faltas de ortografía yo diría que han sido votantes suyos defraudados xD
9 K 135
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#1 O un falsa bandera para victimizarse.
3 K 54
tul #4 tul
#3 tiene toda la pinta, esto de que el niño rico ande haciendo trabajos manuales me da que es todo un paripe para sacarse la fotito
2 K 40
#5 Astur_
#1 o al revés, uno listo para que lo entiendan sus votantes
0 K 17
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Blanqueando al fascismo. :-D
4 K 79
Dakaira #8 Dakaira
#2 xD
0 K 14
Dakaira #9 Dakaira
Pero el pidió permiso para pintar sobre lo pintado?
Y se tapa en bloques, no letra a letra... Si no como quien tose y se rasca los cojones.
2 K 50
#7 covacho
1. ¿70 euros un bote de pintura y una Brocha?
2. Dice que el tono blanco se iguala al final y es mentira, lo que pasa es que no ha removido el bote de pintura y está pintando con el disolvente. Lo blanco está al fondo.
2 K 46
Kantinero #6 Kantinero
NI caso, en cuanto coja este asunto el muy democrático e imparcial juez Pelucas se le acaba el chollo
0 K 13
Urasandi #11 Urasandi
"Llamadme lo que queráis, pero hacedlo en vuestra propia casa"

Cinismo nivel dios.
0 K 11
Aokromes #10 Aokromes
es lo mas cercano a trabajar que ha estado en su vida :troll:
0 K 10

