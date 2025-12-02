edición general
La alternativa alemana a las balizas V16 que funciona mejor y es gratis

La modernización de la seguridad vial en las carreteras ha puesto el foco recientemente en las nuevas luces de emergencia conectadas. Estos dispositivos, conocidos como balizas V16, han llegado para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia, ofreciendo dos ventajas principales: permiten señalizar una avería sin necesidad de abandonar el habitáculo del vehículo y emiten la geolocalización del coche detenido a la nube de la DGT. Sin embargo, existe una alternativa tecnológica, ampliamente consolidada en países como Alemania.

alcama #1 alcama
¿ De verdad seguís pensando que el Gobierno de España quiere lo mejor para vosotros? No habéis entendido nada , jajajaja
1
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Na, dice Pere Navarro que con este engendro vamos a ser pioneros en Europa y no sé qué de DGT 3.0.
0
sotillo #4 sotillo
Los coches nuevos ya salen con botones de emergencia, incluso avisan automáticamente en caso de una colisión severa
0
#2 jaramero
Querrás decir del ibex, porque esto viene de arriba. Telefónica va a tener un ingreso descomunal así de la nada.

España funciona así, hay que repartir millonadas de dinero público periódicamente a las empresas del ibex.

Esto iba a pasar sin importar quién gobierne en España.
0
#3 luckyy
qué asco
0
#5 Desolate
Y digo yo... por qué no trae el coche de serie ese dispositivo? Por ejemplo, en caso de avería, que saliera del techo como una baliza luminosa, que el conductor pudiera activarla.
0

