La alternativa alemana a las balizas V16 que funciona mejor y es gratis

La modernización de la seguridad vial en las carreteras ha puesto el foco recientemente en las nuevas luces de emergencia conectadas. Estos dispositivos, conocidos como balizas V16, han llegado para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia, ofreciendo dos ventajas principales: permiten señalizar una avería sin necesidad de abandonar el habitáculo del vehículo y emiten la geolocalización del coche detenido a la nube de la DGT. Sin embargo, existe una alternativa tecnológica, ampliamente consolidada en países como Alemania.