Alquileres en Argentina: cuando la desregulación te deja sin casa

La desregulación fue presentada como la solución mágica para “liberar” la oferta. En la práctica, produjo el escenario que los inquilinos vienen describiendo como “ley de la selva”. Desde la firma del DNU 70/2023, los alquileres acumulan incrementos de hasta 360% en distintos puntos del país, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suba interanual llega al 45,5% según relevamientos de portales inmobiliarios.