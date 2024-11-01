edición general
Alquileres en Argentina: cuando la desregulación te deja sin casa

La desregulación fue presentada como la solución mágica para “liberar” la oferta. En la práctica, produjo el escenario que los inquilinos vienen describiendo como “ley de la selva”. Desde la firma del DNU 70/2023, los alquileres acumulan incrementos de hasta 360% en distintos puntos del país, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suba interanual llega al 45,5% según relevamientos de portales inmobiliarios.

Supercinexin #4 Supercinexin
Jajajajaja no se podía saber. Si han aplicado las recetas que los liberatas recomiendan... ¿qué ha podido salir mal?

Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Libertad para ser esquilmados libremente. Eso es el liberalismo.
JackNorte #10 JackNorte
#9 Si lo necesitas tendras el dinero. aunque luego no tengas para comer. o tires de credito para pagar las facturas. Y si no vendra otro que lo necesite mas y lo pagara o que no lo necesite y tenga muchisimo mas dinero. No estan bajando los alquileres aunque la gente no tenga dinero.
jdmf #5 jdmf
Libertad para poner el alquiler al precio que se te de la gana... y también para que nadie te la alquile por ese precio.
JackNorte #8 JackNorte
#5 Si todos suben y tu necesitas un techo , lo pagaras. Sino no lo necesitaras lo suficiente.
jdmf #9 jdmf
#8 Lo pagarás, si tienes con qué pagarlo
D303 #2 D303
Es que con Milei es muy probable que nos las haya.
#6 Jacusse
#2 la reducción de la pobreza te parece buena noticia?

O la noticia es que han manipulado las estadísticas?

La cueva!
#1 Jacusse
Mucho mejor cuando estaba forzado a la baja...

Esta web no saca una buena noticia de Argentina, oigan!
TooBased #7 TooBased
#1 Correcto, era mejor. Excepto si eres de los que se benefician de los precios altos y especula con un bien básico como la vivienda… claro. La gente como vosotros siempre enfrente. Sois el enemigo.
